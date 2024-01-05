«Путин под Авдеевкой потратил все свои резервы» 1 5.01.2024, 14:01

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Украинское военное командование оказалось умнее, чем российское.

За два месяца наступления на Авдеевку российская армия полностью потратила все свои резервы, при этом не получив никаких серьезных успехов.

Планы главы РФ в очередной раз провалились. Об этом написала в своем блоге в соцсети Х известная российская журналистка, историк Юлия Латынина.

«Путин под Авдеевкой потратил все свои резервы», - написала Латынина.

Она сделала несколько выводов из ситуации под Авдеевкой.

Во-первых, с ее слов, были сорваны планы Кремля по наступлению зимой 2024 года. «Они (планы - ред.) не могут быть реализованы без тотальной мобилизации. Вряд ли он проведет ее до выборов (президента РФ весной 2024 года - ред.). Если он проведет ее после выборов, (...) не факт, что население это выдержит», - рассказала Латынина.

Во-вторых, с ее слов, в битве за Авдеевку ключевую роль сыграли беспилотники. Во многом благодаря дронам украинская армия смогла сдержать масштабное наступление ВС РФ.

«Путина под Киевом остановили американские «Джавелины» (противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin - ред.), его планы захватить Юг и Харьков сорвали «Хаймарсы» (реактивные системы залпового огня HIMARS - ред.). А вот наступление на Авдеевку сорвали украинские дроны, то есть в оборонительной войне Украина становится более способной защитить себя», - написала журналистка.

В-третьих, отметила она, Авдеевка продемонстрировала, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был прав, когда свернул свое наступление на Токмак летом 2023 года.

Если бы он продолжил наступать на укрепленные позиции ВС РФ, украинскую армию ждала бы та же катастрофа, которая случилась с ВС РФ под Авдеевкой. Украинское военное командование оказалось умнее, чем российское.

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