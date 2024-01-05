Только одно направление: эксперт назвал перспективный участок для наступления ВСУ 5.01.2024, 14:15

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Украинский полковник заинтриговал прогнозом боевых операций.

Перспективным для продвижения украинских вооруженных сил является южное направление. ВСУ необходимо освободить полуостров Крым.

Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью изданию «РБК-Украина».

«У нас одно направление, потому что без стратегического решения вопроса Юга говорить о каком-либо продвижении на Восток невозможно. Ни один военный не будет планировать боевые действия, имея угрозу нанесения флангового удара по коммуникациям войск, которые пытаются наступать», — сказал он.

Как подчеркнул Грабский, стратегически важно для Украины обеспечить контроль над Южным направлением и освободить Крым, чтобы укрепить свое влияние в большей части Черного моря. Это позволит существенно расширить область экономических действий, которые также являются неотъемлемой частью ведения военных операций.

Согласно его высказыванию, финансовый аспект играет ключевую роль в любой военной конфликтной ситуации.

«Поэтому у нас нет направлений — у нас есть только одно направление. Без решения вопроса Юга говорить о каких-либо других операциях совершенно бессмысленно», — добавил он.

По мнению эксперта, остальные направления могут иметь характер локальных действий.

«Мы можем рассматривать тактические операции, например, в направлении Троицкое — Сватово — Кременная, также возможны тактические маневры в зоне Белогоровки или контратаки в районе Бахмута. Однако, на мой взгляд, обсуждать другие направления в условиях текущей работы по разрушению южного фронта является ошибочным», — отмечает Грабский.

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