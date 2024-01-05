Передайте Лукашенко томик Барбары Геддес 3 Аббас Галлямов

5.01.2024, 14:21

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Аббас Галлямов

Фото: ex-press.by

Сначала они уничтожают право, а потом пытаются с помощью этого права защититься.

Известный исследователь авторитарных режимов Барбара Геддес подсчитала, что после падения авторитарного режима и начала движения в сторону демократии, шансы избежать изгнания, тюрьмы или насильственней смерти у свергнутого правителя составляют:

⁃ Для лидеров партийных автократий - 80 процентов;

⁃ Для руководителей военных хунт - 63 процента;

⁃ Для предводителей персоналистских режимов - 36 процентов.

Как видим, наименьший шанс избежать печальной участи имеют правители, избравшие в качестве своего политического стиля персонализм - то есть, как раз такие как Лукашенко.

Причина кроется в тотальном уничтожении в период их правления всех основных политических и государственных институтов. В отсутствие таковых свергнутый диктатор ни на защиту закона уповать не может, ни гарантов сделки с наступающей оппозицией найти. Устанавливая персонализм и выхолащивая институты, правитель способствует насаждению в стране произвола, жертвой которого он сам в конце концов и становится.

Наверняка среди моих подписчиков есть немало жителей Беларуси. Вы не могли бы передать Лукашенко томик Барбары Геддес?

Аббас Галлямов, Telegram

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