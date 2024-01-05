Возможно ли расширение войны на Ближнем Востоке Владимир Воля

5.01.2024, 14:21

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Устойчивый мир в регионе невозможен, пока в Йемене есть хуситы.

Соединенные Штаты, по данным американского издания Politico, готовят пакет мер реагирования в случае расширения конфликта между ХАМАС и Израилем на весь регион Ближнего Востока.

Между тем, Минобороны Израиля обнародовало план, в котором говорится о третьем этапе военной операции в Секторе Газа, в частности, о том, что Израиль сосредоточится на «уничтожении остальных очагов террора в регионе». На севере анклава это будут рейды и спецоперации, на юге израильские военные сосредоточатся на ликвидации руководства ХАМАС.

Война Израиля и ХАМАС несколько растянулась во времени, но мы видим пакет задач, который Израиль считает необходимым реализовать в финале этого конфликта

Главное - Израиль хочет безопасный сектор Газа. Учитывая предстоящие выборы в Израиле после завершения боевых действий, звучит много резонансных, неоднозначных заявлений, например, о выселении палестинцев ... однако реальная задача – Израиль будет пытаться создать на территории послевоенной Газы некий режим безопасности, который бы он считал удовлетворительным для себя. И по поводу вариантов такого режима безопасности будет вестись политическая дискуссия в 2024 году.

Кстати, свои взгляды на это, свое видение того, каким должен быть этот режим безопасности и управления в Газе, есть и у арабских государств, и у Запада. Поэтому, вероятно, в феврале-марте может состояться формальная или неформальная конференция для обсуждения формулы мира для послевоенной Газы. Возможно, американцы будут разговаривать отдельно с Израилем, отдельно с арабскими государствами, и все будут разговаривать с властями Палестинской автономии, которая фактически не контролировала сектор Газа.

Но в любом случае, такая формула мира должна гарантировать безопасность для Израиля – неповторение событий октября 2023 года, невозможность такого уровня подготовки ХАМАС, когда террористы смогли осуществить массированную атаку на Израиль. Думаю, наработка этого пакета уже идет.

Один из факторов, который поможет создать фундамент стабильного мира в регионе – нейтрализация влияния Ирана. Этот вопрос можно решить при создании архитектуры политической власти в Секторе Газа и введении там некой миссии безопасности. Было бы рационально, чтобы в ее состав входили арабские государства. Они бы не выглядели оккупантами и могли бы взять ответственность за то, что масштабного возрождения деятельности ХАМАС на этой территории не произойдет.

С другой стороны, нападение ХАМАСа на Израиль может стать формальным оправданием возможного удара по ядерным объектам Ирана

И для региона такая эскалация может быть большим вызовом, чем война в секторе Газа. Сейчас мы видим очередные сообщения что Иран возобновил обогащение урана. Но возникает вопрос: готов ли Иран сделать рывок и показать ядерную бомбу, как это сделал Ким Чен Ын? Кроме того, вероятнее всего, военной реакции на иранскую ядерную программу не будет, если между Западом и Китаем будут достигнуты соответствующие договоренности.

Еще один момент - устойчивый мир в регионе невозможен, пока в Йемене существует территория, контролируемая хуситами. Поэтому нельзя исключать, что в отношении них могут быть приняты какие-то дополнительные меры, которые помогут нейтрализовать даже их фрагментарное участие в конфликте между ХАМАСом и Израилем. Кроме того, это позволит снизить угрозу судоходства в Красном море. Эти задачи следует решать в ближайшее время.

Не исключено, что ситуация в Газе будет более-менее стабилизирована уже весной. Более того, в марте-апреле военная операция Израиля может быть завершена.

Владимир Воля, unian.net

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