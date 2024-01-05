ВСУ сожгли на фронте редкую военную технику РФ 5.01.2024, 14:43

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Это третий случай за всю войну.

Российская армия потеряла в Украине еще одну редкую ремонтно-эвакуационную машину «БРЭМ-Л».

Момент ликвидации ВСУ зафиксировали с помощью дрона.

Об этом пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что это только третья верифицированная потеря россиянами БРЭМ-Л в Украине.

Первый инцидент случился в районе Работино в Запорожской области в 2023 году, второй - уже на Донбассе в минувшем месяце.

Дело в том, что машина редкая и на вооружении ВС РФ ее очень ограниченное количество.

«В ВС РФ весьма скептически относились к концепции бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе БМП-3, ориентированной исключительно на эвакуацию однотипной техники… Несмотря на весьма обширный парк ББМ, в МО (Минобороны - ред.) РФ не спешили ее массово заказывать», - рассказал Коваленко.

Сам факт того, что данные редкие машины пригнали на фронт, с его слов, указывает на острый дефицит техники в ВС РФ.

«РОВ (российские оккупационные войска - ред.) гонят единичные уникальные образцы, поскольку банально не хватает машин для эвакуации поврежденной техники», - объяснил эксперт.

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