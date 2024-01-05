«Почему белорусским футболом управляет сельскохозяйственник?» 5.01.2024, 14:50

Александр Хацкевич раскритиковал АБФФ.

Может ли быть в Беларуси футбол высокого уровня? Об этом в большом интервью сайту Charter97.org рассказал легенда белорусского и украинского футбола, экс-игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич.

— Может ли быть в Беларуси футбол высокого уровня? Или мы просто нефутбольная страна? Может, стоит сосредоточиться на других видах спорта? Тот же гандбол, где у нас есть успехи какие-то.

— Вы говорите «нефутбольная страна». Кто футболом руководит сегодня?

— Министр спорта — бывший охранник Лукашенко.

— Нет, это министр. Футбол — это АБФФ.

В мое время там был летчик, потом велосипедист был, Румас. Был полковник Базанов. Сегодня — сельскохозяйственник (выпускник Витебской государственной академии ветеринарной медицины по специальности «Зоотехния» Виктор Шерстнев — прим.).

А где футбольные люди? Если хоккеем руководит байдарочник, теннисом — гандболист, то о каком развитии может идти речь? Почему эти люди, которые именно профильные, которые руководят хоккеем, гандболом, теннисом, они не в своих федерациях по гребле, по гандболу? Меня поставь сегодня греблей руководить — я так нагребу, что будут ехать в одну сторону двойки, восьмерки, четверки, а мы будем в другую сторону плыть.

— Выходит, что рыба гниет с головы?

— Не может государство руководить всем. Спорт должен быть профессиональным и частным. Да, конечно, должно быть Министерство спорта, которое контролирует олимпийские виды спорта. Но все равно спортсмены должны быть в организации, в клубах, которые финансируются частным способом.

И когда в Беларуси говорят: «Cколько можно кормить спорт?» Вы отпустите, вы попробуйте, дайте людям, чтобы они вкладывали свои деньги, чтобы они требовали результат, чтобы они могли давать зарплаты, какие они хотят, чтобы они могли пригласить легионеров, за счет которых можно поднять сегодня любой вид спорта.

Но когда государство контролирует, сколько ты должен получать, устанавливает потолок зарплат, когда есть ограничения на выезды, на сборы, то о каком развитии может быть речь? А потом говорят, что они «проедают государственные деньги». Спорт должен быть частным.

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