Российский депутат предложил подарить вдовам ростовые фигуры их погибших мужей-оккупантов

Российский депутат предложил подарить вдовам ростовые фигуры их погибших мужей-оккупантов1
- 5.01.2024, 14:55
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Теперь он утверждает, что его подставили.
Российский депутат из Вологодской гордумы Михаил Козырев предложил подарить вдовам ростовые фигуры их погибших мужей-оккупантов, пишет Telegram-канал Baza.
«А что, если мы подарим семьям мобилизованных ростовые фигуры с фотоизображениями их защитников, чтобы семьи могли встретить Рождество вместе», — такой пост появился на странице депутата в соцсети.
В тексте говорилось, что затея сделать ростовые куклы с военными пришла Козыреву и его товарищам во время разговора. Не смогли решить только одну деталь: делать фигуры в полный рост или так, чтобы можно было усадить за стол?
Скрин с публикацией стал разлетаться по местным пабликам. Теперь депутат утверждает, что его подставили.