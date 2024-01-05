«Авто зажало под грузовиком»2
- 5.01.2024, 14:55
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На въезде в Минск произошло серьезное ДТП.
Судя по сообщениям очевидцев, серьезная авария случилась на трассе М4 на въезде в столицу. Если верить видео с места происшествия, то участниками ДТП стали грузовик и BMW.
«Я проезжал там час назад, — рассказал корреспонденту Onlíner один из читателей и прислал кадры с места аварии. — BMW зажало под грузовиком, салон был в крови. Пострадавшие находились в карете скорой помощи».
«Было много бригад МЧС и медиков», — добавил очевидец. Действительно, на фото можно увидеть как минимум три машины МЧС и две кареты скорой помощи.