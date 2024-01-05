Позор России под Купянском Константин Машовец

5.01.2024, 15:02

Константин Машовец

Как уникальная танковая армия не может взять украинское село.

На Купянском направлении противник продолжил с наступлением нового года свои попытки пробиться с севера по направлению Лиман Первый–Синьковка и Ольшана–Петропавловка.

Передовые подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) противника атаковали через лес севернее с.Синьковка и вдоль его опушки, а также южнее с. Ольшана… безрезультатно;

западнее, левофланговые подразделения 138-й ОМСБр противника попытались продвинуться вдоль железной дороги на юг, в сторону левобережной части Купянска… с таким же результатом;

в свою очередь, 15-й мотострелковый полк (МСП) 2-й мотострелковой дивизии (МСД) противника совершил аналогичные конвульсивные действия юго-западнее с.Первомайское и с рубежа Орлянское–Ягодное соответственно в сторону Петропавловки, Ивановки и Степной Новоселовки… и снова, с такой же результативностью.

Очевидно, в ближайшее время противник продолжит свои попытки пробиться к с. Петропавловка и в сторону дороги Р-07 Купянск–Сватово в районе Степной Новоселовки с северного и северо-восточного направления, а также, скорее всего, возобновит атаки по направлению Куземовка–Берестово и Куземовка–Стельмаховка с участием подразделений 27-й ОМСБр и 7-го МСП из состава 11-го армейского корпуса (АК)…

Противник уже более 2-х месяцев атакует передовые подразделения ВСУ на Купянском направлении, но за все это время смог только взять под контроль часть леса южнее Лимана Первого и сделать с. Новоселовское «серой зоной».

Да и то, достичь этих «значительных» результатов ему удалось за счет прекращения активных наступательных действий в направлении на Боровую и перегруппировки оттуда чуть севернее части сил и средств, действовавших именно на этом направлении. В частности, 27-я ОМСБр и 7-й МСП до этого действовали именно в направлении на Боровую.

Таким образом, из всех участков и направлений, где с наступлением осенне-зимнего периода противник перешел к активным (наступательным) действиям, именно Купянское направление, пока что, остается для противника наименее «продуктивным» — в первую очередь в смысле соотношения «потери–результат».

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И это выглядит немного странно, потому что именно здесь действуют войска (силы) наиболее мощной и «эксклюзивной» армии сухопутных войск ВС РФ — 1-й «гвардейской» танковой армии (гв.ТА). Да и еще дополненные главными силами 6-й общевойсковой армии (ОВА).

1-я гв.ТА является не просто уникальной и единственной в РФ, но и, пожалуй, в мире. Потому что танкового формирования такого масштаба нет ни в одних вооруженных силах мира. В ее состав входят две полноценных танковых дивизии (4-я «кантемировская» и 47-я) из 3-х, вообще существующих в ВС РФ (есть еще 90-я отдельная танковая дивизия) + «лучшая» мотострелковая дивизия российских сухопутных войск — 2-я «таманская» МСД + 27 отдельная мотострелковая бригада (ОМСБр)…

И вот вся эта «крАсива орава», совместно поддержанная артой, уже который месяц пытается не столько «вАстАнавить АбАрону по Осколу», сколько просто пробиться к окраине левобережной части Купянска…

Согласитесь, со стороны это выглядит, скажем так, ну не очень героически и профессионально. Украинские части и соединения из состава оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Лиман», противостоящие всей этой шобле, которая превосходит их как по численности личного состава, так и по количеству основных типов и образцов вооружения и военной техники (ВВТ), просто, как говорят в футболе, «деклассировала» всех этих «придворных красавцев» Кремля…

ВСУ здесь не создавали «линий Залужного», не устраивали «минного сева» с запредельной плотностью… господства, или даже, просто, преимущества в воздухе не имеют.

Поэтому 1-я «гвардейская» танковая и 6-я общевойсковая армии россиян, по большому счету, должны были бы пройти расстояние до Оскола (оно колеблется на разных участках и направлениях от 18-и до 21–22-х км) за считанные часы, ну пусть — дни.

Однако, нет, что-то у них «не получается»…. Проходят дни, потом недели, в конце концов месяцы, а они все «берут Синьковку». Взятие под контроль половины села Новоселовское выдается россиянами как «незаурядная победа русского оружия».

Константин Машовец, «Фейсбук»

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