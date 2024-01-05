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Достойная замена Путина

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  • Олег Кононенко, nv.ua
  • 5.01.2024, 15:12
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Достойная замена Путина

В России нашли «породистого» кандидата.

Российский центризбирком разрешил бьюти-блогерше Раде Русских начать сбор подписей для участия в так называемых «президентских выборах» в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Иронично, что такое решение было принято на фоне отказа журналистке Екатерине Дунцовой, у которой неожиданно обнаружились какие-то «ошибки» в поданных ею документах.

В отличие от блогерши, она имела реальные шансы получить поддержку оставшихся в РФ противников кремлевского режима, в связи с чем ей и было отказано в регистрации.

В то же время у Русских никаких ошибок в документах ЦИК не заметил.

О причинах такой избирательности догадаться не трудно.

А вот какой из повернутой на пластических операциях россиянки получится кандидат на пост главы государства, можно понять по ее интервью.

«Я чувствую себя сейчас породистой. Конечно — это результат всех моих вмешательств. Во мне 16 операций… Я сделала бедра, я сделала задницу, я сделала липосакцию… Мне сделали с…ки… Руки чуть-чуть шлифанула. Нос чуть-чуть шлифанула… Пыталась наверх бровь поднять, потом вбок…», — поделилась она секретом своего успеха.

Напомним, что тот фарс, который в РФ называют «выборами президента», продлится целых три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.

Олег Кононенко, nv.ua

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