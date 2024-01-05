Достойная замена Путина 2 Олег Кононенко, nv.ua

5.01.2024, 15:12

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В России нашли «породистого» кандидата.

Российский центризбирком разрешил бьюти-блогерше Раде Русских начать сбор подписей для участия в так называемых «президентских выборах» в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Иронично, что такое решение было принято на фоне отказа журналистке Екатерине Дунцовой, у которой неожиданно обнаружились какие-то «ошибки» в поданных ею документах.

Екатерине Дунцовой отказали в регистрации инициативной группы, ее не допустили до сбора подписей — решение Центральной избирательной комиссии.



Комиссия сослалась на «ошибки в заявлениях», якобы их там более 100.



«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все впереди», —… pic.twitter.com/sogCjWXxZg — Republic (@Republic_Mag) December 23, 2023

В отличие от блогерши, она имела реальные шансы получить поддержку оставшихся в РФ противников кремлевского режима, в связи с чем ей и было отказано в регистрации.

В то же время у Русских никаких ошибок в документах ЦИК не заметил.

О причинах такой избирательности догадаться не трудно.

А вот какой из повернутой на пластических операциях россиянки получится кандидат на пост главы государства, можно понять по ее интервью.

«Я чувствую себя сейчас породистой. Конечно — это результат всех моих вмешательств. Во мне 16 операций… Я сделала бедра, я сделала задницу, я сделала липосакцию… Мне сделали с…ки… Руки чуть-чуть шлифанула. Нос чуть-чуть шлифанула… Пыталась наверх бровь поднять, потом вбок…», — поделилась она секретом своего успеха.

Ух,подняла настроение )))



Встречайте,

соискатель на

звание

"кандидат в президенты РФ"- бьюти блогер

Рада Русских



"породистая" 🤣 pic.twitter.com/rNLc8btzmq — Viktoria Schumacher (@vikschum) January 3, 2024

ЦИК допустил в соперники Путина визажистку из Екатеринбурга, увлечённую магией и гедонизмом.

39-летняя известная в узких кругах бьюти-блогерка Рада Русских идёт на выборы как самовыдвиженец и собрала необходимые 500 голосов🤦 pic.twitter.com/A6XJOvCVHy — ARSEN (@Ars7513) December 29, 2023

Напомним, что тот фарс, который в РФ называют «выборами президента», продлится целых три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.

Олег Кононенко, nv.ua

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