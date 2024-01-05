Достойная замена Путина

Достойная замена Путина2
- Олег Кононенко, nv.ua
- 5.01.2024, 15:12
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В России нашли «породистого» кандидата.
Российский центризбирком разрешил бьюти-блогерше Раде Русских начать сбор подписей для участия в так называемых «президентских выборах» в качестве кандидата-самовыдвиженца.
Иронично, что такое решение было принято на фоне отказа журналистке Екатерине Дунцовой, у которой неожиданно обнаружились какие-то «ошибки» в поданных ею документах.
Екатерине Дунцовой отказали в регистрации инициативной группы, ее не допустили до сбора подписей — решение Центральной избирательной комиссии.— Republic (@Republic_Mag) December 23, 2023
Комиссия сослалась на «ошибки в заявлениях», якобы их там более 100.
«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все впереди», —… pic.twitter.com/sogCjWXxZg
В отличие от блогерши, она имела реальные шансы получить поддержку оставшихся в РФ противников кремлевского режима, в связи с чем ей и было отказано в регистрации.
В то же время у Русских никаких ошибок в документах ЦИК не заметил.
О причинах такой избирательности догадаться не трудно.
А вот какой из повернутой на пластических операциях россиянки получится кандидат на пост главы государства, можно понять по ее интервью.
«Я чувствую себя сейчас породистой. Конечно — это результат всех моих вмешательств. Во мне 16 операций… Я сделала бедра, я сделала задницу, я сделала липосакцию… Мне сделали с…ки… Руки чуть-чуть шлифанула. Нос чуть-чуть шлифанула… Пыталась наверх бровь поднять, потом вбок…», — поделилась она секретом своего успеха.
Ух,подняла настроение )))— Viktoria Schumacher (@vikschum) January 3, 2024
Встречайте,
соискатель на
звание
"кандидат в президенты РФ"- бьюти блогер
Рада Русских
"породистая" 🤣 pic.twitter.com/rNLc8btzmq
ЦИК допустил в соперники Путина визажистку из Екатеринбурга, увлечённую магией и гедонизмом.— ARSEN (@Ars7513) December 29, 2023
39-летняя известная в узких кругах бьюти-блогерка Рада Русских идёт на выборы как самовыдвиженец и собрала необходимые 500 голосов🤦 pic.twitter.com/A6XJOvCVHy
Напомним, что тот фарс, который в РФ называют «выборами президента», продлится целых три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.
Олег Кононенко, nv.ua