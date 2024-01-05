Ученые разгадали тайну легендарного Великана из Серн-Эббас 5.01.2024, 15:20

Кого изображает известная меловая фигура?

На холмах Дорсета в Великобритании есть гигантская меловая фигура обнаженного мужчины с битой, известная как Великан из Серн-Эббас.

Происхождение этой загадочной фигуры обсуждается уже столетиями, но новое исследование предлагает свежий взгляд на эту тайну, пишет New Voice.

Историки представили доказательства того, что Великан изображает Геркулеса, созданного как местообозначение для сбора западно-саксонскими армиями в борьбе с викингами.

Геркулес часто изображался с дубинкой, а ребра, нижняя линия живота и нагота, характерные для Великана из Серн-Эббас, соответствуют его изображению. Местонахождение фигуры, вероятно, служило местом сбора западно-саксонских армий.

В новой интерпретации ученые также отмечают попытку монахов переписать историю, связав Великана с местным святым Эдволдом, возможно, чтобы подкрепить притязания монастыря на мощи святого.

Исследование опубликовано в журнале Speculum.

Первые упоминания о фигуре появляются в середине XVIII века. Несмотря на свой небольшой возраст (в сравнении, скажем, с Уффингтонской лошадью), великан из Серн-Эббаса стал важной частью местной культуры и фольклора, получив ассоциации с культом плодородия. Одним из самых известных фольклорных поверий, впервые записанных в викторианскую эпоху, является легенда о связи фигуры с плодородием — женщина, которая заснет на фигуре, будет благословлена на плодовитость, а если заснет на изображении пениса гиганта — то сможет исцелиться от бесплодия.

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