СМИ: Сын Абрамовича обновил литовский паспорт, когда его отец уже был под санкциями 5.01.2024, 15:21

Аркадий Абрамович

Журналистом удалось получить данные от Департамента миграции Литвы.

Аркадий Абрамович, сын российского миллиардера Романа Абрамовича, смог получить литовский паспорт осенью 2023 года, когда его отец уже 1,5 года находился под санкциями. Об этом сообщает центр журналистских расследований Sienа. Ранее он же написал о наличии литовского гражданства у детей олигарха.

Журналистам удалось получить от Департамента миграции информацию о паспортах детей Абрамовича. Ранее департамент ссылался на закон о защите персональных данных, утверждая, что родственники олигарха не являются публичными персонами, однако Sienа удалось оспорить это.

По данным департамента, Аркадий Абрамович получил гражданство Литвы в октябре 2013 года, а его сестра Анна – в 2011 году. Основанием для предоставления гражданства стало то, что дедушка и бабушка миллиардера по отцовской линии были гражданами Литвы в межвоенный период.

Анна Абрамович обновила свой паспорт в мае 2021 года, а вот Аркадию Абрамовичу новый паспорт был выдан уже в октябре 2023 года. На этот момент прошло 1,5 года с того момента, когда Роман Абрамович оказался под санкциями Евросоюза. Кроме того, в начале прошлого года СМИ уже писали про то, что незадолго до вторжения России в Украину в феврале 2022 года Абрамович передал контроль над десятью фондами своим детям.

Сам Роман Абрамович не обращался за литовским гражданством, хотя и имеет право на него.

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