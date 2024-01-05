В Торонто пропалестинские активисты атаковали магазин, принадлежащий белорусам 5.01.2024, 15:28

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Из-за названия.

В Торонто неизвестные забросали коктейлями Молотова и расписали антисемитскими надписями продуктовый магазин IDF (International Deli Food). Это произошло утром 3 января. Сам магазин расположен недалеко от кампуса Йоркского университета, пишет «Салiдарнасць».

Сообщается, что пожар вспыхнул возле граффити с надписью «Свободная Палестина». При осмотре здания также были обнаружены разбитые окна.

Полиция Торонто заявляет, что пожар расследуется как предполагаемое преступление на почве ненависти, а ряд чиновников Торонто осудили пожар как «нападение на еврейскую общину города».

Между тем, украинский военный журналист Сергей Ауслендер рассказал, что на самом деле магазин не имеет отношения к еврейской общине, а держит его семейная пара из Беларуси.

— То, что это ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, видно за версту — витрины с соответствующими картинками, колбаса, сыр и все такое, — пишет журналист.

Причиной же погрома стало, скорее всего, само название магазина — IDF. Пропалестинские активисты, судя по всему, перевели его как «Israel Defense Force» — Армия обороны Израиля.

— Полиция Торонто ПОДОЗРЕВАЕТ, что у нападения были антисемитские мотивы. Все это дает представление о состоянии умов и состоянии западных обществ как таковых. И это — Канада, где главными новостями в течение десятилетий были — снегопад и дохлый енот на улице, — отмечает Ауслендер и задается вопросом: — Вот, в принципе, почему, чтобы Palestine стала Free, надо спалить магазин в Торонто?