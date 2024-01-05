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Найдена самая дешевая парикмахерская в Беларуси

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  • 5.01.2024, 15:33
  • 2,874
Найдена самая дешевая парикмахерская в Беларуси

В ней можно подстричься за рубль.

Журналисты onliner.by нашли самую дешевую парикмахерскую в стране. Находится она, конечно же, не в Минске, а в Микашевичах.

Там за рубль вас обреют наголо, сделав совершенно беззаботным в отношении косметики для волос.

Если вы добавите еще 5 рублей, то станете обладателем роскошной модельной стрижки.

Недаром название салона «Любимая» — кажется, здесь каждый рубль клиента ценят больше, чем собственные доходы.

Глядя на ценник, чувствуешь приятную дрожь: ты хозяин ситуации и можешь позволить все стрижки сразу!

Прайс оформлен в минималистичном стиле: фломастером на обычном листе бумаги.

Мужской зал: наголо — рубль, под насадку эконом — 2, под просто насадку — 4, модельная — 6 рублей.

Женский зал: стрижка челки — 2 рубля, стрижка эконом — 4, кончики подстригут за 6, а в модель превратят за 8.

Судя по Instagram салона, стригутся тут в основном подростки. Вот несколько фотографий выполненных работ.

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