Найдена самая дешевая парикмахерская в Беларуси

Найдена самая дешевая парикмахерская в Беларуси3
- 5.01.2024, 15:33
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В ней можно подстричься за рубль.
Журналисты onliner.by нашли самую дешевую парикмахерскую в стране. Находится она, конечно же, не в Минске, а в Микашевичах.
Там за рубль вас обреют наголо, сделав совершенно беззаботным в отношении косметики для волос.
Если вы добавите еще 5 рублей, то станете обладателем роскошной модельной стрижки.
Недаром название салона «Любимая» — кажется, здесь каждый рубль клиента ценят больше, чем собственные доходы.
Глядя на ценник, чувствуешь приятную дрожь: ты хозяин ситуации и можешь позволить все стрижки сразу!
Прайс оформлен в минималистичном стиле: фломастером на обычном листе бумаги.
Мужской зал: наголо — рубль, под насадку эконом — 2, под просто насадку — 4, модельная — 6 рублей.
Женский зал: стрижка челки — 2 рубля, стрижка эконом — 4, кончики подстригут за 6, а в модель превратят за 8.
Судя по Instagram салона, стригутся тут в основном подростки. Вот несколько фотографий выполненных работ.