ВСУ уничтожили российский самоходный миномет «Тюльпан» высокоточным снарядом Excalibur

ВСУ уничтожили российский самоходный миномет «Тюльпан» высокоточным снарядом Excalibur1
- 5.01.2024, 15:37
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Видеофакт.
Украинские воины высокоточным снарядом M982 Excalibur уничтожили вражеский самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
«Эффектные кадры уничтожения 240-мм самоходного тяжелого миномета 2С4 «Тюльпан» вместе с расчетом! Операторы дронов подразделения аэроразведки Shadow откорректировали огонь, а удар нашей артиллерии высокоточным M982 Excalibur подарил это пламенное видео», - отмечает автор публикации.