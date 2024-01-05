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ВСУ уничтожили российский самоходный миномет «Тюльпан» высокоточным снарядом Excalibur

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  • 5.01.2024, 15:37
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ВСУ уничтожили российский самоходный миномет «Тюльпан» высокоточным снарядом Excalibur

Видеофакт.

Украинские воины высокоточным снарядом M982 Excalibur уничтожили вражеский самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Эффектные кадры уничтожения 240-мм самоходного тяжелого миномета 2С4 «Тюльпан» вместе с расчетом! Операторы дронов подразделения аэроразведки Shadow откорректировали огонь, а удар нашей артиллерии высокоточным M982 Excalibur подарил это пламенное видео», - отмечает автор публикации.

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