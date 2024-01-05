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В Беларуси ожидается до минус 22

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  • 5.01.2024, 15:43
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В Беларуси ожидается до минус 22

Синоптики рассказали о погоде на завтра.

В субботу, 6 января, в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью во многих районах пройдет небольшой снег. Днем будет преимущественно без осадков, только по югу Беларуси ожидается снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный.

Термометры ночью покажут 11-17 мороза, местами по северу ожидается -18...-22, а по юго-западу будет 6-10 ниже нуля. Днем синоптики прогнозируют 8-14 со знаком «минус», по югу страны ожидается 3-7 мороза.

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