«Я в шоке — ни разу в Минске такого не встречала» 5 5.01.2024, 15:55

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Супругам не понравилось блюдо в ресторане, но сотрудники заведения исправили ситуацию.

Семейная пара заказала в минском заведении общепита блюдо, распробовала его и поняла, что это не то, чего они ожидали. Поэтому часть порции они не доели. Когда в заведении узнали, что клиенты недовольны, то сообщили, что не включат это блюдо в счет. От такого факта гостья заведения была «в полнейшем шоке», об этом она рассказала в TikTok.

Тиктокерша Аня рассказала, что уговорила мужа сходить в Rosé Bar (фактически это заведение можно назвать рестораном), где она уже бывала и где ей понравилось. Супруги заказали ребра с картофелем, их автор видео уже пробовала раньше.

Однако на этот раз приготовленное блюдо не понравилось паре — ребра оказались жестковатыми, мясо плохо отходило от кости. Блюдо клиенты не доели (хотя большую часть употребить они успели) и отдали официантке. Та поинтересовалась, надо ли упаковать ребра в бокс, чтобы можно было забрать их с собой, однако супруги отказались.

— Она [официантка] уходит, потом возвращается и уточняет: «Скажите, что было не так с ребрами?» Мой муж постеснялся сказать, а я ответила, что ребра были жесткими, а супругу нравится, что в ребрах мясо легко отходит от кости, — рассказала Аня.

Получив ответ, официантка ушла, а через некоторое время снова вернулась к гостям. Она сообщила, что их су-шеф проверил ребра, которые подавали, и понял, что они действительно жестковаты, а раз так, то блюдо не будет включено в счет.

— Я в таком шоке — ни разу в Минске не встречала настолько хорошего обслуживания, хотя была во многих заведениях. Особенно учитывая, что в этом кафе цены копеечные, эта огромная порция — ребро здоровое, картошка, сметанка — 20−22 рубля с копейками. Для Минска это очень дешево.

В заключении тиктокерша сказала, что хоть в тот день им «немножечко не повезло» с блюдом, она рекомендует посетить этот бар.

Некоторые комментаторы под видео написали, что так и должно быть в хорошем заведении, «странно, что это вызывает столько восторга». Было противоположное мнение: «Для Минска такое внимание к клиенту — исключительная редкость». Кто-то предположил, что в баре так себя повели, потому что просто узнали Аню, ведь она часто снимает обзоры для TikTok. Один из пользователей отметил, что ребра, которые не включили в счет, «оплатит повар, который их готовил». Однако большая часть виртуальной аудитории делилась своими впечатлениями от обслуживания в разных кафе и ресторанах, реакции сотрудников, когда они узнавали, что еда заказчикам не понравилась.

«Я два раза туда ходила и оба раза была недовольна обслуживанием. Очень долго надо было ждать все, что заказали, официанта не выловить, несмотря на то, что оба раза была не полная посадка».

«У меня такое было в «Синей козе». Спросили про салат, я бы сама не сказала. Говорю, я не могу есть его. Извинились и не посчитали. Это очень приятно».

«Мы бронировали стол за 10 дней до мероприятия, приходим, а у нас стол по центру зала у входа».

«В «Пицце темпо» принесли салат «Цезарь» с дико пересоленной сухой курицей. За счетом пришлось подойти самостоятельно, разумеется, ничего не вычли».

«Вау! Это плюс 100 к заведению. Я как официантка уверенно скажу, что не каждое заведение относится так к гостям, это очень круто».

«В хинкальне на Интернациональной более года назад не включили в цену ребра — сыроваты были. Извинились».

«В «ПиццаМания» на Маяковского непрожаренный стейк не включили в счет. Был тоже приятно удивлен».

«На самом деле в хороших заведениях часто спрашивают, если не доел. В последний раз в «Дровах» так было».

«В кафе «Гараж» очень гостеориентированные, и есть гарантия, если с блюдом что-то не так, его заменят, переготовят, удалят и угостят кофе или десертом».

«Это нормально, в «Умами» такая же ситуация была. Это показатель хорошего заведения!»

«Ресторан «Маркони», Гомель. Тоже поступили по похожему сценарию, когда мы все не съели. Начали переживать, что нам не понравилось».

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