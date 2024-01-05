Киркоров ответит за всё 4 Сергей Романов, planeta.press

5.01.2024, 16:02

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Пойдут воевать даже Дед Мороз со Снегурочкой.

Повоюют все. Ну, кроме совсем уж «белой кости» из Москвы и Петербурга. Российские силовики нагрянули к мигрантам с планом под поэтическим названием «Азамат». Разрабатывали его в строжайшей секретности, еще с лета. Конспирация высочайшего уровня только для того, чтобы не распугать мясо, которое плохо говорит по-русски и столь же плохо будет держать в руках автомат.

Воплощение грандиозного плана наметили на Новый год. Происходило это, как будто бы и не разваливался Советский Союз, – добровольно-принудительно.

Выглядело действо весьма колоритно. Части пойманных по очевидным причинам плевать на русские традиции. Им что Дед Мороз, что Снегурочка (хотя второй вариант, полагаем, для гостей России приятнее), вот только силовики «запаковали» и этих двух персонажей.

Да, Дед Мороз и Снегурочка отправляются воевать против Украины. Так себе перспектива. Там никакая магия не поможет. Пока настоящий Красный Нос – Дмитрий Медведев – воюет с «бандеровцами» постами в Telegram.

«Рекрутинг» в новогоднюю ночь дал повод питерским полицейским похвалить самих себя. Обещают продолжить облавы и в другие праздничные периоды. Мало ли, может мигрантам захочется устраивать «полуголые вечеринки» по примеру Ивлеевой. Культура отмены им не грозит, как и перспектива выступать на «голубых огоньках».

А уже в военкоматах иностранных гостей этих парадов стыда и срама оденут и займут делом.

Рычаги влияния – вышлем по солнечным Ташкентам и Душанбе родственников.

Вот такая вот разношерстная компания отправляется на фронт. Мигранты, тусовщики, Дед Мороз и Снегурочка. Как тут не вспомнить отправку в Украину Хрюши и Степаши (предлагала Ангелина Вовк) и Филиппа Киркорова (сам вызывался). Кстати, Бедросовичу сие можно устроить поскорее – за то, что «зашел не в ту дверь» к Ивлеевой.

Российская Z-общественность очень просила покарать всех тех, кто сверкал телесами на роковой вечеринке в бедном «Мутаборе». Вот теперь Филя и ответит за все.

Но его пока не трогают, несмотря на болгарские корни. Близость к Пескову – это вам не это, как говорилось в классической кинокомедии про горемычную российскую армию.

Тем не менее, туда отправятся все те, кто на свою беду решил отпраздновать новый год на улицах Северной столицы. Ну, может кого забракуют, но это – точно не точно. Можно только представить уровень «креатива» условных Равшана и Джумшута на передовой. Не будем принижать жителей среднеазиатских республик, многие из них поняли, насколько Россия — «щедрая душа», – и вернулись к себе домой.

В Питере – пить. Себе же на погибель. И, конечно же, мигрантами и сказочными персонажами набор на войну не ограничится. Дело дойдет и до тех юнцов, которые посылали на три известных буквы (не на бал) нацлидера в Екатеринбурге.

Как бы там ни было, Новый год не предвещает ничего хорошего ни России, ни россиянам, ни гостям обеих столиц РФ, а также ее регионам.

Единственный путь для иностранца бежать и вспоминать о пребывании в Необъятной, как о самом страшном из всех снов. То же самое касается и Деда Мороза со Снегурочкой, но они хотя бы адаптированы к местному колориту.

Сергей Романов, planeta.press

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