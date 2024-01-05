«Это заставит Путина действовать по-другому» 1 5.01.2024, 16:05

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Как ВСУ переносят боевые действия на территорию России.

Белгородская область России за последнюю неделю стала горячей точкой войны между Россией и Украиной. Почему для ВСУ важно, чтобы боевые действия перешли на территорию РФ?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором украинского исследовательского центра New Geopolitics Research Network, экспертом Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем и военно-политическим обозревателем украинской группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко.

Михаил Самусь напомнил, что ситуация в Белгородской области — не уникальная:

«Удары идут не только по этой области, а и по всем российским регионам, куда дотягивается украинское оружие. Война на территории России — это логично. Дело в том, что когда Путин в 2014-ом году принимал решение о войне с Украиной, то он, наверное, этого не ожидал и рассчитывал, что мы сдадимся. Но этого не произошло. Ситуация развивается вполне логично. И она будет только ухудшаться для России, потому что производство оружия в Украине нарастает.

Беспилотных систем будет все больше и больше. Этот процесс не остановить, поэтому ситуация на территории России будет все более опасной».

В свою очередь Александр Коваленко отметил, что в районе Белгорода находится огромное количество военных объектов, которые Украине необходимо ликвидировать:

«Это склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, штабного и командного уровня объекты, особенно группы войск «Запад», которая действует по линии разграничения административной границы Луганской и Харьковской областей. Это и транзитные узлы, объекты для тактической авиации и ударных вертолетов и так далее.

Для нас сейчас приоритетно влияние на Белгородскую область для того, чтобы Россия не могла концентрировать достаточные силы и средства для снабжения группы войск «Запад» и «Центр», которые действуют по Лимано-Купянской оси и пополняются именно через Белгородскую область.

Самое важное, чтобы у них не было возможности сформировать полноценную ударную группировку для попытки повторного захода в Харьковскую область».

Михаил Самусь говорит, что нанося удары по Белгородской области, ВСУ преследуют одну очень простую цель:

«Россия должна убрать свои войска с территории Украины и прекратить войну. Мы бьем по местам базирования авиации в России, которая у нее не бесконечная. Несколько ударов по аэродромам, уничтожение нескольких десятков самолетов — это критический ущерб для российской авиации. Это заставит Путина действовать по-другому.

Удары по командным пунктам, по складам с боеприпасами, нефтеперерабатывающим заводам (которых тоже в РФ не бесконечное количество), серьезно бьют по военному потенциалу России.

Добавлю сюда удары по заводам, производящим любую продукцию, начиная от компонентов электроники и заканчивая компонентами к оружию. Все это планомерная работа, которая не приносит быстрых эффектов, но другого выхода у нас нет нет. Нужно бить и в глубину, нужно бить и на фронте».

Александр Коваленко объяснил, что уничтожение сил и средств противника на его территории — это своего рода предупреждение их переброски в саму зону боевых действий:

«Есть подразделение, которое ротационно должно заменить, например, в Кременной, какую-то потерявшую единицу. Его готовят к отправке именно под Кременную, чтобы наступать на Лиман. А в это подразделение вдруг что-то прилетает и оно тоже теряет боеспособность, не успев и выехать за пределы Белгородской области. В итоге сразу же два подразделения требуют восстановления».

Могут ли западные союзники в ответ на варварские обстрелы РФ разрешить Украине использовать свое оружие по территории России? Михаил Самусь отметил, что это очень маловероятно:

«Европейские и американские политики очень чувствительны к отсутствию эскалации конфликта с Россией. Отсутствие причин для втягивания НАТО в прямой конфликт с РФ — один из пунктов стратегии НАТО и администрации Байдена».

В свою очередь Александр Коваленко заметил, что перенос войны на территории РФ повлияет на ситуацию в самой стране:

«Будет расти недовольство в некоторых слоях населения, что на руку и Украине, и Беларуси. Знаете, если бы в 2022-ом году тот миллион российских мужчин не выехал, когда началась «частичная» мобилизация, а вышел бы на улицы, то это возымело бы эффект».

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