«Ось зла» еще никогда не выглядела столь очевидной 1 Михаил Подоляк

5.01.2024, 16:20

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Вопрос в том, смогут ли силы добра поставить точку в ее существовании.

Никакой маскировки уже не существует… РФ в рамках своей откровенной геноцидной войны впервые нанесла удары по территории Украины с помощью ракет, полученных из… Северной Кореи.

Маски окончательно сняты. Московский режим больше не скрывает своих намерений, не пытается выдать масштабную захватническую войну за мифическую «денацификацию». Теперь он бьет по украинцам ракетами, полученными из государства, где граждан морят в концлагерях за незарегистрированное радио, разговор с туристом, за просмотр сериалов.

Еще никогда в истории классическая «Ось зла» не выглядела столь очевидной, карикатурно преступной: Россия – Иран – Северная Корея. Режим (РФ), смазывающий одежду оппозиционеров ядом, объединился с деспотией (КНДР), где неугодных чиновников расстреливают из зениток, и фанатиками (Иран), которые вешают людей за другую сексуальную ориентацию.

Вопрос все еще состоит в том, смогут ли силы добра, проукраинская коалиция заключить максимально действенный союз, который поставит точку в существовании «Оси зла» XXI века.

Михаил Подоляк, Telegram

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