Ученые рассказали, можно ли досаливать еду 1 5.01.2024, 16:27

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И как это влияет на здоровье почек.

Исследователи решили выяснить, есть ли связь между любовью к соленой пище с повышенным риском хронической болезни почек, пишет jamanetwork.com.

Для этого были проанализированы данные 465 тысяч человек от 37 до 73 лет из Британского биобанка. Их разбили на 4 категории: не солившие пищу вообще, делавшие это редко, часто и постоянно. Первоначально все испытуемые не страдали хронической болезнью почек, а за изменениями их состояния эксперты наблюдали в течение нескольких лет.

Спустя годы специалисты изучили показатели группы и зафиксировали более 22 тысяч случаев хронической болезни почек. У любителей досаливать готовую пищу риск появления недуга оказался выше на 11 процентов. К тому же у них была повышенная масса тела и сниженная скорость клубочковой фильтрации — важнейшего показателя работы почек.

Кроме того, как установили исследователи, любители соленых блюд чаще были курильщиками, страдали диабетом либо болезнями сердца и сосудов. Любовь к соленой пище оказалась связана также с повышенным риском хронической болезни почек. Поэтому, как считают ученые, лучше все-таки не пересаливать еду.

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