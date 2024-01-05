Более 20 000 жителей Подмосковья остались без отопления в 20-градусный мороз
- 5.01.2024, 16:41
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Об авариях и перебоях также сообщают жители и других областей РФ.
Тысячи жителей российского Подмосковья столкнулись с серьезными проблемами из-за масштабных отключений отопления в условиях сильных морозов. Температура в регионе упала ниже -20 градусов, аномальные морозы сохранятся в период с 6 по 8 января, пишет The Moscow Times.
В Климовске — микрорайоне Подольска — из-за прорыва на теплотрассе 4 января остались без тепла 173 дома, в которых проживают около 21 тысячи человек. Трубы в подъездах прорвались, и температура в квартирах снизилась до 13–15 градусов. В больнице города пациентов отогревали тепловыми пушками, а в микрорайоне было развернуто шесть пунктов обогрева.
Глава Подольска утром 5 января объявил, что аварийные работы на теплотрассе завершены, и обещал возобновить подачу тепла в дома в течение трех часов.
Из-за аварий на коммунальных объектах без отопления остались также люди в Химках, Балашихе, Солнечногорске, Люберцах и Электростали. В солнечногорском микрорайоне Выстрел отмечается практическое отсутствие отопления и горячей воды с начала октября, а с 3 января начались отключения электричества. В некоторых квартирах температура опустилась ниже 10 градусов, что привело к образованию плесени на стенах.
Жители Климовска создали петицию, требуя наказать виновных. Более 1500 человек подписали этот документ. Группа граждан вышла на центральную площадь, требуя восстановления отопления в домах.
Перебоями в электроснабжении занялась прокуратура. Ведомство должно оценить работу ресурсоснабжающих организаций по техническому состоянию трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения. Об авариях и перебоях также сообщают жители Тульской, Рязанской и Калужской областей.