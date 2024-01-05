«Есть еще один способ повлиять на режим в России» 5.01.2024, 17:04

Валерий Клочок

Украинский эксперт считает, что Запад использовал еще не все инструменты.

У Запада еще есть механизмы, которыми можно противодействовать текущему режиму в стране-агрессоре России. На ситуацию в РФ можно повлиять из-за российских олигархов. Они могут спровоцировать смену режима в России, если для них ограничить возможности иметь большие деньги в Европе.

Такое мнение высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок в интервью «Главреду». Он отметил, что санкции Запада против РФ не столь мощные. Но помимо санкций есть еще и другие способы повлиять на режим в РФ.

«Сейчас продолжается обсуждение относительно передачи Украине замороженных активов. В плане санкций закручивать гайки Запад уже не будет, потому что он до сих пор существенно зависим от российской нефти и газа. Тем более, что те санкционные механизмы, что остались у Европы, не столь мощные. Повлиять можно ограничением возможностей российских олигархов иметь большие деньги в Европе. Ведь именно российские олигархи могут спровоцировать смену режима в РФ», – отметил Клочок.

Он отметил, что пока активы заморожены, но они никуда не делись. Также эксперт напомнил, что в течение двух последних лет Еврокомиссия говорила о подготовке законопроекта относительно замороженных активов страны-агрессора России, но так его и не подготовила.

«А тут возник политический кризис в Конгрессе США и Европе из-за позиции Орбана. Несколько месяцев назад «Большая семерка» заявляла, что не будет трогать активы, хотя одно решение о конфискации 5,4 миллиона долларов было принято еще в 2022 году в США относительно средств российского олигарха Малофеева, который в свое время финансировал Стрелкова-Гиркина на Донбассе. На фоне общего количества замороженных активов, сумма небольшая, но эта ситуация создает прецедент», – сказал политический эксперт.

Клочок отметил, что каждая страна Евросоюза, конечно, должна сама принимать собственное решение о конфискации активов, но теперь каждый российский олигарх, понимая такую угрозу, будет вынужден с ними договариваться.

«А дальше им могут поставить условия в обмен на запуск внутренних процессов в РФ. Ведь самое главное для российских олигархов – отменить санкции», – подытожил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».