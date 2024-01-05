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В российском Белгороде предложили начать эвакуацию

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  • 5.01.2024, 17:18
  • 9,830
В российском Белгороде предложили начать эвакуацию
архивное фото

Губернатор предложил жителям покинуть город.

Жители российского Белгорода, желающие эвакуироваться из-за обстрелов, должны сообщить об этом властям, после чего их переселят в города Старый Оскол и Губкин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли», — сказал Гладков.

Он пообещал, что желающие эвакуироваться будут «в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах».

Отметим, ВСУ начали активно бить по военным объектам в городе и области.

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