В российском Белгороде предложили начать эвакуацию

В российском Белгороде предложили начать эвакуацию14
- 5.01.2024, 17:18
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Губернатор предложил жителям покинуть город.
Жители российского Белгорода, желающие эвакуироваться из-за обстрелов, должны сообщить об этом властям, после чего их переселят в города Старый Оскол и Губкин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли», — сказал Гладков.
Он пообещал, что желающие эвакуироваться будут «в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах».
Отметим, ВСУ начали активно бить по военным объектам в городе и области.