Ученые: Люди способны понимать кудахтанье домашних кур 4 5.01.2024, 17:55

Фото: crispy.news

И определять их эмоциональное состояние.

Ученые из Университета Квинсленда провели исследование, в результате которого выяснилось, что люди обладают удивительной способностью определять эмоциональное состояние домашних кур по звукам, которые они издают.

Профессор Йорг Хеннинг рассказал, что использовались записи кудахтанья в различных сценариях, таких как ожидание награды и ситуации без связи с вознаграждением, пишет New Voice .

Исследователи воспроизводили аудиофайлы перед участниками и проверяли, могут ли они правильно определить эмоциональный контекст каждого кудахтанья.

Удивительно, что 69 процентов участников смогли верно определить, довольны или взволнованны птицы.

Профессор Хеннинг подчеркнул важность этого открытия для птицеводов, отмечая, что способность понимать эмоциональные состояния птиц может существенно повысить благополучие кур на фермах.

Он выразил надежду на использование результатов исследования в создании систем искусственного интеллекта для мониторинга вокализации кур, что поможет улучшить управление птицеводством и повысить его эффективность.

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