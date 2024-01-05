Советник главы Офиса Зеленского предложил проводить мобилизацию по принципу лотереи 3 5.01.2024, 18:06

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Украинские эксперты рассказали, возможно ли это.

Экс-министр экономики, развития и торговли, член наблюдательного совета Укроборонпрома и внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию по принципу лотереи: «Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступать для каждой волны мобилизации», сообщает New Voice.

Идея вызвала оживленную дискуссию в соцсетях, причем большинство украинцев возмутило такое предложение. В частности, звучали мнения о том, что в случае проведения мобилизации через лотерею она будет неэффективной.

NV пообщался с экспертами, чтобы узнать, возможно ли внедрить такую идею в Украине и будет ли она результативной и справедливой.

Идея мобилизации через лотерею не нова. Такую жеребьевку проводили несколько раз в США в XX веке, но и тогда такой подход не считался эффективным.

Существующее украинское законодательство предусматривает мобилизацию. В то же время в США в те годы, когда они привлекали людей в армию через лотерею, такого процесса не было, отметил Александр Мусиенко, военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что армия в Украине и США строится по разным принципам, и подготовка к службе также проходит иначе.

«США не знали, что делать на тот момент. У них не было мобилизации, как таковой. Они придумали эту идею, которая так же вызвала определенное возмущение. У США все же была предусмотрена контактная армия, но когда им стало не хватать людей, они начали входить в вот такие параметры», — сказал он.

По словам эксперта, нельзя сказать, что идея с мобилизацией через лотерею не годится полностью, но она не подходит украинским реалиям.

Роман Лихачев, адвокат приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека, отметил, что несмотря на то, что с юридической точки зрения можно внедрять любой принцип работы, не понятно как этот механизм может работать на практике.

Так, при внедрении такой идеи каждый военнообязанный должен неотвратимо принять участие в лотерее. Учитывая это, возникает ряд вопросов, в частности:

Нужно ли отменять бронирование работников?

Будут ли мобилизовать украинцев, которые находятся за границей? Как их будут возвращать в Украину?

Будут ли подпадать под мобилизацию такие категории людей, как, например, дети чиновников? Как обеспечивать их присоединение к армии?

Сколько нужно выбирать дат рождения (чисел) для обеспечения мобилизации?

«Ну и основной вопрос — с точки зрения прав человека. Это можно рассматривать как определенную справедливость, но пока лотерейный принцип, то есть его последствия, не показали себя очень хорошо. Даже во время войны во Вьетнаме. Поэтому надо изучать исторические последствия этих лотерей», — добавил юрист.

Лихачев также отметил, что неизвестно, как общество примет идею лотерей и как ее вообще можно реализовать: «Кто будет отлавливать людей по стране или за рубежом? Те, кто сыграют в такую лотерею, могут что угодно делать, пытаться менять дату рождения и все остальное».

«Я считаю, что она [идея] в целом не может быть направлена на справедливую мобилизацию. Воевать будут все, это понятно, но надо построить прозрачную систему мобилизации», — сказал он.

Эксперты соглашаются, что вместо внедрения таких идей, как лотереи или откуп от службы, Украине следует совершенствовать существующую систему привлечения людей в армию.

В частности, Мусиенко указал такие направления для развития:

Окончание реформы территориальных центров комплектования и социальной поддержки,

Совершенствование процесса рекрутинга,

Улучшение информационно-коммуникационной составляющей,

Разрешение на прямую мобилизацию в конкретные бригады, а также проведение закрытого анализа по выявлению причин большей популярности одних подразделений над другими и выявление имеющихся проблем,

Создание центров подготовки для военнообязанных в каждом городе и районе. Это нужно для того, чтобы люди могли проходить обучение, совершенствовать свои навыки и не боялись, что их могут бросить на фронт без подготовки,

Борьба с коррупцией.

«Это, мне кажется, путь, которым надо двигаться. А не пути лотерей, конкурсов, вернисажей, фестивалей каких-то», — сказал он.

Между тем Лихачев предлагает частично устранить от процесса мобилизации ТЦК и позволить военным частям самим набирать людей.

«Есть опыт некоторых воинских частей, которые хорошо работают с рекрутингом, это и Третья штурмовая бригада, и другие. Надо менять систему по-другому — чтобы воинские части сами набирали людей. И посмотреть, как это сработает», — сказал он.

Так, он считает, что людям следует предоставить возможность выбирать конкретную должность, проходить подготовку и начинать службу.

Юрист отметил, что принцип прямого отбора людей в воинские части хорошо зарекомендовал себя в начале полномасштабной войны. В то же время ТЦК тогда помогали с оформлением документов.

Лихачев отметил, что многие люди хотели бы служить в одной воинской части с их родственниками. Прямой принцип отбора мог бы это обеспечить. По его словам, в таком случае люди также выбирали бы и непопулярные должности в пехотных подразделениях.

Такой механизм привлечения людей в армию также продемонстрировал бы имеющиеся проблемы в воинских частях. Можно было бы проанализировать, почему одни части имеют больше желающих присоединиться, чем другие.

По словам Лихачева, такая идея не приведет к повышению уровня коррупции. По его мнению, процесс мобилизации будет даже проще и прозрачнее.

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