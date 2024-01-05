закрыть
5 января 2024, пятница, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Жлобинском районе жители деревни уже 12 дней сидят без продуктов

1
  • 5.01.2024, 18:14
  • 1,068
В Жлобинском районе жители деревни уже 12 дней сидят без продуктов

Сломалась автолавка.

В деревня Ляды (деревня в Новомарковичском сельсовете Жлобинского района) на 12 дней жители остались без снабжения продуктами питания, пишет «Флагшток».

Причина в поломанной автолавке.

Так прокомментировала коллапс в деревне жительница Жлобинского района:

«Магазина давно нет, продукты возила автолавка, которая сломалась, и по сегодняшний день с 25-го числа продукты не возят! Кроме того после последних снегопадов ни разу не чистили снег от центральной дороги хотя бы до их улицы, не проедет даже скорая помощь при необходимости. Звонили председателю сельсовета, только кормят обещаниями, а до сих пор ничего не изменилось!»

Просьба о помощи была опубликована в жлобинском коммунальном чате сегодня утром. Сообщение осталось без ответа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип