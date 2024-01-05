В Жлобинском районе жители деревни уже 12 дней сидят без продуктов 1 5.01.2024, 18:14

1,068

Сломалась автолавка.

В деревня Ляды (деревня в Новомарковичском сельсовете Жлобинского района) на 12 дней жители остались без снабжения продуктами питания, пишет «Флагшток».

Причина в поломанной автолавке.

Так прокомментировала коллапс в деревне жительница Жлобинского района:

«Магазина давно нет, продукты возила автолавка, которая сломалась, и по сегодняшний день с 25-го числа продукты не возят! Кроме того после последних снегопадов ни разу не чистили снег от центральной дороги хотя бы до их улицы, не проедет даже скорая помощь при необходимости. Звонили председателю сельсовета, только кормят обещаниями, а до сих пор ничего не изменилось!»

Просьба о помощи была опубликована в жлобинском коммунальном чате сегодня утром. Сообщение осталось без ответа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».