Ситуация в Авдеевке резко изменилась
- 5.01.2024, 18:21
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Россияне начали штурм по всему фронту.
Россияне начали наступление на Авдеевском направлении после нескольких дней относительного снижения активности. Силы обороны продолжают удерживать позиции по всей линии соприкосновения. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш.
«В последнее время часто задают вопрос, стало ли легче на нашем направлении. К сожалению, не стало. Несколько дней было условное снижение активности в плане штурмовых действий врага, но это все было компенсировано количеством и плотностью артиллерийских обстрелов, «Градами», танковыми обстрелами, минометными, авиабомбовыми ударами. Буквально, цифры: 1 января — 22 авиабомбовых удара, 2 января — 31, 3 января — 19, 4-го — 17, сегодня с утра уже 4 авиабомбовых удара», — сказал он.
По словам Виталия Барабаша, вчера российские оккупационные войска активизировались по всей линии фронта в районе Авдеевки. Он также добавил, что Силы обороны смогли отбить все штурмовые действия врага на этом направлении.
«Все позиции выдержаны, линия обороны держится, прорывов никаких нет, но, действительно, очень сложно. И опять же - это все под аккомпанемент авиабомбовых ударов и той же самой артиллерии. В последнюю неделю, это точно, менее 40 массированных обстрелов в течение суток по общине вообще не бывает», — сказал Барабаш.
Он отметил, что из-за ожидаемого похолодания и промерзания грунтов можно предположить, что российские оккупанты могут начать применять в ходе штурмовых действий на позиции Сил обороны тяжелую технику.
«Вероятнее всего, так и будет, об этом говорят и командиры на нашем направлении. Все говорят, что как только начнутся морозы и подмерзнет почва, поедет техника», — сказал Барабаш.
Как отметил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш в настоящее время российские войска продолжают большим количеством малых групп вести штурмовые операции.