Ситуация в Авдеевке резко изменилась 5.01.2024, 18:21

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Фото: Getty Images

Россияне начали штурм по всему фронту.

Россияне начали наступление на Авдеевском направлении после нескольких дней относительного снижения активности. Силы обороны продолжают удерживать позиции по всей линии соприкосновения. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш.

«В последнее время часто задают вопрос, стало ли легче на нашем направлении. К сожалению, не стало. Несколько дней было условное снижение активности в плане штурмовых действий врага, но это все было компенсировано количеством и плотностью артиллерийских обстрелов, «Градами», танковыми обстрелами, минометными, авиабомбовыми ударами. Буквально, цифры: 1 января — 22 авиабомбовых удара, 2 января — 31, 3 января — 19, 4-го — 17, сегодня с утра уже 4 авиабомбовых удара», — сказал он.

По словам Виталия Барабаша, вчера российские оккупационные войска активизировались по всей линии фронта в районе Авдеевки. Он также добавил, что Силы обороны смогли отбить все штурмовые действия врага на этом направлении.

«Все позиции выдержаны, линия обороны держится, прорывов никаких нет, но, действительно, очень сложно. И опять же - это все под аккомпанемент авиабомбовых ударов и той же самой артиллерии. В последнюю неделю, это точно, менее 40 массированных обстрелов в течение суток по общине вообще не бывает», — сказал Барабаш.

Он отметил, что из-за ожидаемого похолодания и промерзания грунтов можно предположить, что российские оккупанты могут начать применять в ходе штурмовых действий на позиции Сил обороны тяжелую технику.

«Вероятнее всего, так и будет, об этом говорят и командиры на нашем направлении. Все говорят, что как только начнутся морозы и подмерзнет почва, поедет техника», — сказал Барабаш.

Как отметил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш в настоящее время российские войска продолжают большим количеством малых групп вести штурмовые операции.

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