Изменены правила приема в вузы и колледжи 5.01.2024, 18:29

Нововведения коснутся целевиков и выпускников профильных классов.

Лукашенко своим указом изменил правила приема для получения высшего и среднего специального образования, сообщила его пресс-служба. Изменяются сроки регистрации на ЦТ, вводятся новшества для целевиков и льготы для выпускников профильных классов.

Теперь планируется, что регистрация на ЦТ будет проходить 9−22 апреля. А целевики смогут поступать по конкурсу среди отдельных организаций-заказчиков кадров в случае отсутствия конкурса по специальности. Также для них вводится минимальный средний балл аттестата — не менее 7. Однако это правило не действует для «наиболее востребованных экономикой специальностей».

«Расширяются и систематизируются льготы для поступления одаренных и мотивированных абитуриентов на наиболее востребованные экономикой специальности и в региональные вузы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство наделяется полномочиями на определение перечней профильных классов и специальностей, на которые могут поступать выпускники таких классов на льготных условиях.

Прописано, что будет проведена необходимая разъяснительная работа для абитуриентов и их родителей.

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