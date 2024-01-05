Экс-спикер Генштаба ВСУ прокомментировал возможную ликвидацию Герасимова 2 5.01.2024, 18:44

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Владислав Селезнев

Слухи о гибели главы Генштаба РФ появились после удара по Крыму.

В СМИ распространяется информация, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов якобы погиб в Крыму во время украинской атаки 4 января.

Официального подтверждения этой информации нет, рассказал в эфире Radio NV военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, но такой вариант исключать нельзя.

«Нам доподлинно неизвестно, где именно и каким образом проводил свои новогодние праздники глава российского Генштаба. Вполне вероятно, что он имел возможность совместить новогодний отдых с некой работой в войсках, в частности на территории временного оккупированного Севастополя. Я не стал бы так категорически отвергать такой вариант развития ситуации», — отмечает Селезнев.

Информация о ликвидации Герасимова очень бы порадовала украинцев, признает эксперт:

«Конечно, мы все ждем хороших новостей с поля боя. Информация о ликвидации генерала Герасимова точно бы порадовала многих участников российско-украинского противостояния».

Надо ждать официального подтверждения от Генштаба, подчеркивает Селезнев, потому что эта информация является очень чувствительной:

«Не верифицированная информация может порождать слухи, создавать перегретые ожидания. Что такое перегретые ожидания вся наша страна хорошо помнит, потому что все мы когда-то жили в водовороте иллюзий, что сможем в сентябре месяце вернуться к освобождению Крыма и Севастополя от вражеского присутствия. Этого не произошло, поэтому отчаяние и панические настроения вернулись в наш информационный фон, что точно не на пользу сплочению нашей нации ради победы в российско-украинской войне».

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