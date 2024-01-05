Samsung объединилась с Tesla и Hyundai в сфере умных домов и авто 5.01.2024, 19:04

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Подробности.

Компания Samsung объявила партнерство с Tesla и Hyundai с целью расширения возможностей SmartThings в сфере домашней энергетики и автоматизации транспортных средств/домов. Об этом сообщает Engadget.

Сотрудничество с Tesla позволит владельцам электромобилей контролировать свои дома через приложение Samsung SmartThings Energy. Пользователи Powerwall могут синхронизировать функцию Storm Watch со своими устройствами Samsung, получать уведомления об экстремальных погодных условиях и активировать режим AI Energy Mode для сохранения энергии Powerwall.

Samsung объединился с Hyundai, чтобы расширить платформу SmartThings на электромобили и транспортные средства. Это позволит владельцам подключить умное здание к информационно-развлекательной системе автомобиля Hyundai и управлять освещением, климатом и другими устройствами через приложение SmartThings. Также можно будет создать автоматическое включение освещения и контроля температуры при прибытии автомобиля домой.

Эти новые функции будут представлены компанией Samsung на выставке CES 2024 года.

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