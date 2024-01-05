Священники рассказали, что можно и что нельзя делать православным в Рождество 5 5.01.2024, 19:16

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Можно ли гадать, угощаться праздничными блюдами «до первой звезды», а также ходить с песнями по домам?

Традиции празднования православного Рождества в Беларуси «немного обрастают небылицами», потому что здесь присутствует смешение сразу нескольких праздников. Можно ли гадать, угощаться праздничными блюдами «до первой звезды», а также ходить с песнями по домам, рассказали на пресс-конференции в Минске 5 января представители Белорусской православной церкви, передает «Зеркало».

По словам регента и художественного руководителя Архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора Минска Виталия Соболевского, многие до сих пор не знают, что такое колядки.

«Даже сейчас мы часто говорим о том, что у нас существуют колядные песнопения. Никто не задумывался, почему они называются именно колядки. Потому что когда-то еще до принятия христианства, до принятия православия на наших землях, наши предки были язычниками. У них было много богов. Одной из богинь (плодородия) была Коляда, ее восхваляли. И так получилось, что язычество ушло, а вот эта небольшая традиция осталась, вошло в обиход это слова „колядки“. Оно уже никуда не денется, но на самом деле это рождественские песнопения, потому что когда было принято православие, то был установлен совершенно другой праздник — праздник Рождества Христова», — пояснил он, почему рождественские песнопения называются колядными.

Председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по культуре и церковному искусству протоиерей Иоанн Задорожин добавил, что в настоящее время в больших городах Беларуси эта традиция уходит, хотя его дети уже который год, хоть и живут в многоэтажке, все 19 этажей обходят и поют колядные песни.

Что же касается гаданий в Рождество, то, как отметил Виталий Соболевский, это не имеет никакого отношения к православию.

«Почему-то существует мнение, что на Рождество идет какое-то гадание. Взять валенок куда-то там забросить, потом свечи какие-то, на что-то там воск выливать. Да, такое есть, но это никак не соприкасается именно с православными традициями празднования Рождества. Это все какое-то суеверие, либо какая-то народная традиция, но для православных — абсолютно нет. Самое главное для православного человека — это богослужение, которое служится в Рождественский сочельник», — подчеркнул Соболевский.

Также он развеял миф о том, что «нельзя есть до первой звезды» в Рождественский сочельник.

«Очень часто бытует мнение, что до первой звезды никто не кушает. И все почему-то думают, что первая звезда — это именно та звезда, которая зажигается на небе. На самом деле это тоже не так, потому что звездой считается свеча, которая во время богослужения в Рождественский сочельник в конце службы выносится и возжигается. Эта свеча, которая стоит в храме около центральной иконы и там же возжигается, — это и есть первая рождественская звезда», — рассказал регент.

Тем временем протоиерей Иоанн добавил, что Рождественский пост, который заканчивается в Сочельник, не такой строгий, как Великий пост или Успенский пост, здесь главное — духовное воздержание.

«Воздержание в пище действительно важно, но и важно соблюдать духовный пост. Он включает в себя, прежде всего, некое уединение, размышление о себе», — рассказал протоиерей.

Он добавил, что благодаря этому человек выходит из привычного круга жизни, чтобы осмыслить самого себя.

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