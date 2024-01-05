Скоро из Минска должен вылететь первый рейс на китайский курорт 4 5.01.2024, 19:39

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Сколько там стоит отдых.

В конце 2023 года в Минске презентовали рейс на китайский остров Хайнань. Авиасообщение предположительно должно начаться в конце января или начале февраля, пишет Республиканский союз туроператоров. Сейчас на курорт можно добраться из Москвы — отдых обойдется как минимум в 1500 долларов.

Известно, что полеты на Хайнань будут осуществляться два раза в неделю, по вторникам и субботам, борт — Airbus А330, авиакомпания — Beijing Capital Airlines.

Недавно на остров начал летать российский «Аэрофлот». РСТО приводит цены отдыха с вылетом из Москвы — их, учитывая дальность перелета и экзотичность направления, в объединении считают вполне приемлемыми.

Стоимость туров указана на двух человек, питание — завтраки:

Hyton Hotel Sanya 4*

25.01 на 11 ночей — 1541 доллар.

Harman Resort Hotel Sanya 5*

21.01 на 10 ночей — 1663 доллара.

Dadonghai Hotel Sanya 5*

28.01 на 10 ночей — 1674 доллара.

Ocean Sonic Resort 5*

21.01 на 10 ночей — 1897 долларов.

Pullman Ocean View Sanya Bay Resort & Spa 5*

21.01 на 10 ночей — 2286 долларов.

Пока точные даты запуска прямого авиарейса Минск — Санья неизвестны, пишет РСТО. Предположительно, это будет конец января — февраль 2024 года.

Напомним, в Минске 18 декабря презентовали прямой авиарейс, который свяжет белорусскую столицу с китайским островом Хайнань.

Хайнань — самый южный остров в Китае, курортная столица страны. Рейс, по мнению операторов, будет пользоваться спросом у туристов. Виза для посещения Хайнаня белорусам не требуется: до 30 дней подряд можно спокойно находиться на острове без каких-либо туристических документов. Причем в течение года можно посещать курорт без визы трижды.

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