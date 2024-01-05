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В Беларуси авиаперевозчикам разрешили создавать «черные» списки пассажиров

  • 5.01.2024, 20:01
В Беларуси авиаперевозчикам разрешили создавать «черные» списки пассажиров

В Воздушный кодекс внесены изменения.

В Беларуси авиаперевозчикам разрешили формировать «черные» списки пассажиров, это предусмотрено изменениями в Воздушный кодекс, которые подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Поправки определяют порядок государственного учета беспилотников, закрепляют необходимость разработки планов развития аэродромов (вертодромов) гражданской авиации и аэропортов и предусматривают возможность оформления перевозчиком авиабилета по безбагажному тарифу.

Кроме того, авиаперевозчикам предоставляется право на формирование реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена — то есть создание «черных» списков пассажиров.

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