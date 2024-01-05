Третий клуб НБА выведет из обращения игровой номер Шакила О'Нила 5.01.2024, 20:17

Четырехкратный чемпион НБА начинал свою карьеру в этом клубе.

«Орландо Мэджик» выведет из обращения игровой номер «32», под которым выступал американский центровой Шакил О'Нил. Об этом сообщается на сайте НБА.

51-летний О'Нил станет первым игроком в истории «Орландо», номер которого появится под сводами арены клуба. Соответствующая церемония пройдет 13 февраля.

«Орландо» выбрал О'Нила под первым номером на драфте 1992 года, в клубе он выступал до 1996-го. В 295 матчах центровой в среднем набирал 27,2 очка и делал 12,5 подбора. В 1995 году он помог команде дойти до финала плей-офф НБА.

О'Нил также выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Феникс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Он является четырехкратным чемпионом НБА, 15 раз принимал участие в Матчах звезд, трижды признавался самым ценным игроком финала НБА (2000–2002), а также по разу стал самым ценным и результативным игроком регулярного чемпионата (2000).

«Орландо» станет третьим клубом, который вывел из обращения игровой номер О'Нила. Ранее подобное сделали «Майами» и «Лейкерс».

В составе сборной США О'Нил стал олимпийским чемпионом (1996) и чемпионом мира (1994). В 2016 году центровой был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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