Глава Минобороны Британии: Мир заставил Путина попрошайничать 5.01.2024, 20:36

Грант Шеппс

Фото: Grant Shapps/Facebook

Российский диктатор вынужден просить у КНДР боеприпасы и вооружение для продолжения войны.

Российский диктатор Владимир Путин вынужден просить у Северной Кореи боеприпасы и вооружение для продолжения широкомасштабной военной агрессии против Украины. С таким унижением глава Кремля столкнулся, в частности, из-за действий международных санкций.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс в Twitter (X).

Британский глава Минобороны отреагировал на информацию об использовании Россией баллистических ракет из КНДР для нанесения ударов по городам Украины. Такое вооружение Москва, как утверждается, уже получила от Пхеньяна и применяет в своей войне.

«Мир отвернулся от России, заставив Путина подвергнуться унижению — пойти в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение», - написал министр.

Также Шеппс отметил, что таким образом РФ нарушила многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и «поставила под угрозу безопасность другого региона мира».

«Это должно прекратиться сейчас. Вместе с нашими партнерами мы убедимся, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку России», – подчеркнул он.

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