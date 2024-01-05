Глава Минобороны Британии: Мир заставил Путина попрошайничать
- 5.01.2024, 20:36
Российский диктатор вынужден просить у КНДР боеприпасы и вооружение для продолжения войны.
Российский диктатор Владимир Путин вынужден просить у Северной Кореи боеприпасы и вооружение для продолжения широкомасштабной военной агрессии против Украины. С таким унижением глава Кремля столкнулся, в частности, из-за действий международных санкций.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс в Twitter (X).
Британский глава Минобороны отреагировал на информацию об использовании Россией баллистических ракет из КНДР для нанесения ударов по городам Украины. Такое вооружение Москва, как утверждается, уже получила от Пхеньяна и применяет в своей войне.
«Мир отвернулся от России, заставив Путина подвергнуться унижению — пойти в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение», - написал министр.
Также Шеппс отметил, что таким образом РФ нарушила многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и «поставила под угрозу безопасность другого региона мира».
«Это должно прекратиться сейчас. Вместе с нашими партнерами мы убедимся, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку России», – подчеркнул он.