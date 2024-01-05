«Районки публикуют отчеты о том, как проходит сбор подписей в поддержку кандидатов, с фото с заблюренными лицами» 4 5.01.2024, 20:47

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Экс-депутатка Мингорсовета рассказала, как в Беларуси проходят так называемые «выборы».

Депутатка местных советов Ольга Тесакова, поддержавшая в 2020 году народный протест и вынужденная покинуть страну — о предстоящем Едином дне голосования в Беларуси.

— Электоральная кампания идет уже давно, можно сказать, в Беларуси проходит своя «СВО — специальная выборная операция», потому что проходит она в обстоятельствах, не типичных для нашей страны, — отметила экспертка-консультантка по местному управлению и самоуправлению Ольга Тесакова на «Еврорадио». — Стоит напомнить, что выборы местных советов должны были пройти в 2021 году, до изменений Конституции и введения Единого дня голосования.

Поэтому члены территориальных комиссий подбирались еще в 2021 году. И уже тогда их списки были закрытыми. Потому что и тогда люди не хотели идти в эти комиссии, а сейчас тем более.

В результате мы наблюдаем режим просто повышенной секретности.

Для этого предусмотрено и время проведения электоральной кампании. Мероприятие сместили на февраль, чтобы все подготовительные этапы — сбор подписей, подача документов — проходили в декабре и январе, в период праздников.

Это, естественно, притупляет интерес и кандидатов, и избирателей. Районки, которые отчитываются о том, как проходит сбор подписей в поддержку кандидатов, публикуют фото с заблюренными лицами и подписными бланками далеко не на первых полосах. Кто эти люди, которые участвуют в кампании — никто ничего не знает.

У меня складывается ощущение, что сегодня цель не просто не допустить оппозиционных кандидатов, а не допустить избирателей до избирательных участков, и вообще максимально не привлекать внимания граждан к тому, что проходит.

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