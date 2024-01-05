Украина начала получать оружие из Индии 3 5.01.2024, 20:58

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Через страны НАТО.

Власти России довели до сведения Нью-Дели опасения по поводу поставок произведенных в Индии боеприпасов в Украину через Европу. Как сообщают источники индийского издания The Economic Times, предполагается, что ВСУ получили индийские 155-мм артиллерийские снаряды в третьем квартале 2023 года.

Индия не входит в число поставляющих боеприпасы в Украину стран. Боеприпасы могли быть отправлены в Киев третьей стороной через Словению или Польшу.

Собеседники издания говорят, что вопросом попадания боеприпасов к ВСУ занялись службы безопасности страны. Предположительно, одно из западных государств закупило артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Индии и перевезло их в Украину через европейское государство, являющееся членом НАТО, утверждают источники.

«Мы видели ряд сообщений СМИ об этом. Решительно заявляем, что не поставляли какие бы то ни было артиллерийские снаряды Украине», — заявил в ходе брифинга представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Он уточнил, что Индия не продавала и не передавала такие снаряды.

За последние полтора года одним из лидеров в поставках военной техники Украине стал соседний с Индией Пакистан. В июне 2023 года The Economic Times сообщала, что оружие из Пакистана отправляли в Украину через Иорданию и Польшу. Среди поставленных предметов были зенитные ракетные системы, многозарядные реактивные установки, буксируемые транспортно-пусковые установки, патроны и запасные части.

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