Заяц провалился под лед в реке Сож3
- 5.01.2024, 21:09
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Как спасали ушастого.
Заяц провалился под лед в реке Сож под Гомелем. Сам выбраться не смог, хотя пытался: цеплялся за льдину лапами и даже зубами. Как его спасали, рассказали в ОСВОД Гомельской области.
Дежурный смены одной из спасательных станций ОСВОД заметил в бинокль, что в воде на открытом участке реки барахтается животное.
«Косой выскочил на неокрепший лед и провалился. Сам выбраться не смог, хотя пытался: цеплялся за льдину лапами и даже зубами. Начальник спасательной станции и дежурный смены быстро среагировали. На лодке, в водолазном снаряжении подплыли к тонущему зайцу и вытащили из воды. Справились быстро, за полторы минуты», — прокомментировали случившееся в ОСВОДе.
Когда его доставили на берег, то обнаружили, что он сильно замерз в воде, поэтому сразу отпускать не стали, а сначала обогрели его на станции. После этого зайца отпустили в лес.
В связи с этим инцидентом спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед, ведь он не выдержал даже легкое животное — а человек в зимней одежде и с рыболовным снаряжением в такой ситуации рискует жизнью гораздо больше.