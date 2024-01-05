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Заяц провалился под лед в реке Сож

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  • 5.01.2024, 21:09
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Заяц провалился под лед в реке Сож

Как спасали ушастого.

Заяц провалился под лед в реке Сож под Гомелем. Сам выбраться не смог, хотя пытался: цеплялся за льдину лапами и даже зубами. Как его спасали, рассказали в ОСВОД Гомельской области.

Дежурный смены одной из спасательных станций ОСВОД заметил в бинокль, что в воде на открытом участке реки барахтается животное.

«Косой выскочил на неокрепший лед и провалился. Сам выбраться не смог, хотя пытался: цеплялся за льдину лапами и даже зубами. Начальник спасательной станции и дежурный смены быстро среагировали. На лодке, в водолазном снаряжении подплыли к тонущему зайцу и вытащили из воды. Справились быстро, за полторы минуты», — прокомментировали случившееся в ОСВОДе.

Когда его доставили на берег, то обнаружили, что он сильно замерз в воде, поэтому сразу отпускать не стали, а сначала обогрели его на станции. После этого зайца отпустили в лес.

В связи с этим инцидентом спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед, ведь он не выдержал даже легкое животное — а человек в зимней одежде и с рыболовным снаряжением в такой ситуации рискует жизнью гораздо больше.

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