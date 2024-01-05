Валютные резервы Украины выросли на 42% 1 5.01.2024, 21:14

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Благодаря Западу.

Валютные резервы Украины в 2023 году ощутимо — на 42 процента — выросли благодаря финансовой помощи Запада:по состоянию на 1 января они составили 40,5 млрд долларов (в пересчете - 37 млрд евро), сообщил в пятницу, 5 января, Национальный банк Украины (НБУ). «В прошлом году Украина получила беспрецедентную глобальную финансовую помощь», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте НБУ.

Крупнейшим финансовым донором Киева в минувшем году выступил Европейский Союз: на его долю, по данным Нацбанка Украины, пришлось примерно 18 млрд евро. США, Япония, Великобритания и ряд других стран суммарно перечислили через фонд Всемирного банка порядка 15 млрд евро. Еще около 4 млрд евро были получены Киевом от Международного валютного фонда, передает DW.

По данным украинских властей, на которые ссылается агентство Reuters, с конца февраля 2022 года Украина получила более 73,5 млрд долларов (67,5 млрд евро) финансовой помощи. Большую часть доходов собственного бюджета, например от налогов, страна тратит на финансирование армии и обороны от российской военной агрессии. Деньги от Запада необходимы украинскому правительству прежде всего для выплат пенсий, зарплат и социальных расходов.

Новые программы финансирования пока приостановлены

В декабре финансовая помощь Украине на общую сумму 50 млрд евро не была включена в бюджет Евросоюза, поскольку Венгрия не дала на это согласия. В январе в Брюсселе должен состояться специальный саммит ЕС, участники которого вновь обсудят вопрос финансирования Украины. Европейский Союз готовит также «план Б», чтобы выделить Киеву 20 млрд евро макрофинансовой помощи до 2027 года в обход вето Венгрии, если с ней не удастся договориться, сообщала в конце декабря газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме того, запрос на экстренную помощь Украине заблокирован в Конгрессе США, поскольку республиканцы, помимо прочего, связывают с этим решением значительное ужесточение внутреннего иммиграционного законодательства. Президент США Джо Байден еще в октябре направил конгрессменам запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе, из них 61 млрд (56 млрд евро) предназначались Киеву. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств. Конгресс США планирует вернуться к рассмотрению вопроса в январе.

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