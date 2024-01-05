Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе ситуацию на фронте 5.01.2024, 21:33

Валерий Залужный

Детали.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

Во время разговора Залужный рассказал своему коллеге о ситуации на фронте.

«Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонительных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике», - заявил он.

Также с генералом Каволи Залужный подробно обсудил возможные действия противника, которые ожидаются в течение ближайших недель и месяцев.

«Отдельно остановились на вопросе противодействия массированным ракетным ударам противника. Акцентировал внимание на необходимости усиления системы нашей противовоздушной обороны. Выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российской агрессией», - добавил главнокомандующий ВСУ.

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