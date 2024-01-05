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Израиль представил план управления сектором Газа после войны

  • 5.01.2024, 21:51
Израиль представил план управления сектором Газа после войны

Управлять сектором Газа будут сами палестинцы.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена представил план управления сектором Газа по окончании войны, которую Израиль ведет против палестинской террористической группировки ХАМАС, сообщает в пятницу, 5 января, агентство AFP.

По словам Галланта, ответственность за управление сектором должны нести сами палестинцы, а участие группировки ХАМАС, которую планируется уничтожить, исключено. При этом Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставляют за собой «свободу действий» в секторе Газа даже после войны против ХАМАС, чтобы пресечь любую возможную угрозу в зародыше, сказал Галлант.

Военная операция в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будут освобождены заложники и не произойдет «демонтаж военного потенциала и системы руководства ХАМАС», а также устранены военные угрозы. На следующем этапе «ХАМАС не будет контролировать сектор Газа», подчеркнул Йоав Галлант. Кроме того, он отверг возможность возвращения израильских поселений на территории сектора. По словам министра, по окончании военных действий "гражданского израильского присутствия" в секторе Газа не будет.

Госсекретарь США совершает турне на Ближний Восток

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен посетит страны Ближнего Востока уже в четвертый раз с начала войны в секторе Газа. В планах его турне значатся Израиль, Западный берег реки Иордан, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет. Кроме того Блинкен совершит визиты в Турцию и Грецию.

Блинкен намерен обсудить, как именно страны региона могли бы повлиять на то, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и его распространение за пределы сектора Газа.

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