Майк Тайсон украсил перчатки лепестками роз

Майк Тайсон украсил перчатки лепестками роз2
- 5.01.2024, 22:06
Легендарный американский боксер отказался от своего кровожадного образа?
Похоже, Майк Тайсон отказался от своего кровожадного образа, созданного им для себя ранее. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в социальных сетях довольно необычное фото.
На нем Железный Майк позирует в боксерских перчатках, изрядно усеянных лепестками роз.
«Да, на моих перчатках лепестки роз. Более сладкий удар», - подписал фотографию Тайсон.
“Yes, those are rose petals on my gloves. Packs a sweeter punch” pic.twitter.com/Yk50MB2CJ2— Mike Tyson (@MikeTyson) January 4, 2024