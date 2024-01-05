Майк Тайсон украсил перчатки лепестками роз 2 5.01.2024, 22:06

Легендарный американский боксер отказался от своего кровожадного образа?

Похоже, Майк Тайсон отказался от своего кровожадного образа, созданного им для себя ранее. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в социальных сетях довольно необычное фото.

На нем Железный Майк позирует в боксерских перчатках, изрядно усеянных лепестками роз.

«Да, на моих перчатках лепестки роз. Более сладкий удар», - подписал фотографию Тайсон.

“Yes, those are rose petals on my gloves. Packs a sweeter punch” pic.twitter.com/Yk50MB2CJ2 — Mike Tyson (@MikeTyson) January 4, 2024

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