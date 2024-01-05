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Майк Тайсон украсил перчатки лепестками роз

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  • 5.01.2024, 22:06
Майк Тайсон украсил перчатки лепестками роз

Легендарный американский боксер отказался от своего кровожадного образа?

Похоже, Майк Тайсон отказался от своего кровожадного образа, созданного им для себя ранее. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в социальных сетях довольно необычное фото.

На нем Железный Майк позирует в боксерских перчатках, изрядно усеянных лепестками роз.

«Да, на моих перчатках лепестки роз. Более сладкий удар», - подписал фотографию Тайсон.

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