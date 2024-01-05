Крым становится центром притяжения войны Рефат Чубаров

5.01.2024, 22:10

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Рефат Чубаров

Что показали новые удары ВСУ.

Атаки ВСУ по Крыму в последние дни свидетельствуют: то, что было объявлено в выступлении президента — в 2024 году Крым превращается в центр притяжения российско-украинской войны — уже реализовывается.

В ночь на 3 января произошли очень точные удары по военным объектам. И 4 января был массированный ракетный обстрел на территории близко к Севастополю, а также под Евпаторией. Были поражены военные объекты. Россияне долго не хотели это признавать, но утром 5 января уже «ведущие» российские военные блогеры (их называют военкорами) признали то, как они сообщают, что 3 ракеты попали в объекты, уничтожен центр управления военными подразделениями под Севастополем. Число уничтоженных военнослужащих называют — 23 человека. Это очень важно, что они признают уничтожение военных, и среди них есть высшие офицеры. Это говорит о том, что атаки, которые ведутся со стороны Вооруженных сил Украины, являются результативными.

Понятно, что мы анализируем всю информацию, которая для нас доступна из открытых источников, и соотносим с той информацией, которую можем получать сами с оккупированного полуострова. ПВО российские обессилены, потому что повреждены основные элементы радио-электронной борьбы противника. Как пишут уже российские военные аналитики, украинские силы могут воспользоваться тем, что именно в эти дни возможности противовоздушных сил России заметно обессилены.

Вот атака 3-го января на аэропорт Бельбек. До захвата Крыма российскими войсками это был военный аэродром. Он использовался в какой-то степени как гражданский аэропорт, но основное его назначение — военное. И, возможно, вы помните 2014 год, когда россияне пытались его захватить, и там было сопротивление наших летчиков. Но, понятно, что силы были неравны, и они, в конце концов, захватили этот аэродром. Бельбек сейчас является одним из основных военных объектов Черноморского флота России. И его главное назначение — это военные цели, связанные с Черноморским флотом и, как они говорят, обороной города Севастополя. То, что этот объект будет и в дальнейшем местом, куда будут прилетать и ракеты украинские, и другие средства поражения, в этом нет сомнений. Потому что главная цель и задача Вооруженных сил Украины — это поражать системы противовоздушной обороны, логистику и военную инфраструктуру. Понятно, что аэродром Бельбек есть среди приоритетных целей.

Мы внимательно читаем российские паблики, потому что после ударов ВСУ очень интересный анализ можно сделать того, что происходит между людьми, которые живут на территории оккупированного Крыма. Есть паблики, которые объединяют исключительно пророссийских граждан. Там мы видим определенную ярость, раздражение действиями российской противовоздушной обороны. Они спрашивают, обижаются, кричат — почему воздушные тревоги звучат после того, как уже произошли взрывы, скажем, в Севастополе. Иногда сравнивают возможности российских оккупационных противовоздушных средств с украинской системой противовоздушной обороны. Пишут эти люди в этих пабликах — когда россияне бросают ракеты на украинские города, то почему-то украинским силам ПВО удается уничтожать российские ракеты, а российским силам ПВО не удается уничтожать украинские ракеты.

Понятно, что атаки по военным целям той части населения Крыма (а это сотни тысяч людей, которые ожидают освобождения) служат такой формой поддержки их ожиданиям, их надеждам. И мы наблюдаем особенно паническое настроение среди тех, кто поселился в Крыму уже после его захвата, то есть это граждане России. Там истерия большая, и это говорит об их отчаянии, потому что они в какой-то степени и деньги вложили, и дома купили, или свои планы построили с Крымом, а тут эти ракеты им говорят — нет, не стоит, надо ехать домой.

Рефат Чубаров, «Новое время»

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