Вертолет NASA Ingenuity установил рекорд на Марсе 5.01.2024, 22:23

Совершил уже 70 вылетов.

Вертолет NASA Ingenuity установил очередной рекорд во время своего 69-го полета на Красной планете.

К этому времени вертолет, приземлившийся на Марсе вместе с аппаратом Perseverance в феврале 2021 года, совершил уже 70 вылетов. Предпоследний из них, состоявшийся 20 декабря, отметился рекордом. Летательный аппарат весом всего 1,8 кг смог пролететь дистанцию длиной почти 705 метров. До этого самой большой дистанцией, которую преодолевал аппарат, было расстояние в 704 метра, свидетельствует журнал полетов на сайте NASA. Предыдущий рекорд держался с апреля 2022 года.

Кроме этого, во время последних двух полетов (15 и 20 декабря) вертолет достиг скорости 22,4 мили в час или 10 метров за секунду. Это максимальная скорость аппарата, впервые такая была зафиксирована в октябре 2023 года.

В общем Ingenuity, который был рассчитан всего на 5 полетов, уже преодолел около 17,7 километра, вместе с марсоходом Perseverance исследуя поверхность планеты и собирая образцы для анализа в кратере Езеро. Его последний, 70-й вылет Ingenuity состоялся 22 декабря.

Напомним, миссия Perseverance и Ingenuity на Марсе направлена на астробиологические исследования, в частности, поиск признаков древней микробной жизни на этой планете. Она является частью стратегии NASA по исследованию Луны и Марса, в рамках которой также будут происходить полеты астронавтов, подготавливающие будущие исследования Красной планеты человеком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».