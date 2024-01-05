закрыть
5 января 2024, пятница, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Российские производители металлов страдают от волны пожаров

  • 5.01.2024, 23:02
  • 1,440
Reuters: Российские производители металлов страдают от волны пожаров

Случайность?

Металлургические производства РФ накрыла волна пожаров, 30 декабря пострадал еще не запущенный завод Удокан на Дальнем Востоке страны.

Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 5 января.

Как отметили в агентстве, в российской компании Удоканская медь отказались комментировать, задержится ли начало производства катодной меди из-за пожара. Там заявили, что подсчитывают убытки, а пожар не повлиял на производство медного концентрата.

Reuters пишет, что в течение последних месяцев российские производители металлов пострадали от волны пожаров, в частности на алюминиевом заводе и цинковой шахте.

Журналисты также добавили, что из-за санкций США против РФ «усложнился процесс импорта» горнодобывающего и перерабатывающего оборудования, чтобы заменить поврежденное оборудование. Санкции запретили Удоканской меди проводить транзакции в долларах и ограничили продажу меди «потенциальным клиентам».

Компания агрессора Удоканская медь планировала производить до 135 тысяч тонн меди в виде катода или металла в концентрате в год. С 2026 года они ожидали, что годовая мощность вырастет до 150 000 тонн, рассказали журналисты.

В агентстве добавили, что компания была крупнейшим неразработанным месторождением меди в России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип