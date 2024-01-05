Reuters: Российские производители металлов страдают от волны пожаров 5.01.2024, 23:02

1,440

Случайность?

Металлургические производства РФ накрыла волна пожаров, 30 декабря пострадал еще не запущенный завод Удокан на Дальнем Востоке страны.

Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 5 января.

Как отметили в агентстве, в российской компании Удоканская медь отказались комментировать, задержится ли начало производства катодной меди из-за пожара. Там заявили, что подсчитывают убытки, а пожар не повлиял на производство медного концентрата.

Reuters пишет, что в течение последних месяцев российские производители металлов пострадали от волны пожаров, в частности на алюминиевом заводе и цинковой шахте.

Журналисты также добавили, что из-за санкций США против РФ «усложнился процесс импорта» горнодобывающего и перерабатывающего оборудования, чтобы заменить поврежденное оборудование. Санкции запретили Удоканской меди проводить транзакции в долларах и ограничили продажу меди «потенциальным клиентам».

Компания агрессора Удоканская медь планировала производить до 135 тысяч тонн меди в виде катода или металла в концентрате в год. С 2026 года они ожидали, что годовая мощность вырастет до 150 000 тонн, рассказали журналисты.

В агентстве добавили, что компания была крупнейшим неразработанным месторождением меди в России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».