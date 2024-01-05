Зеленский поговорил с Эрдоганом: Пленные, зерновой коридор, сотрудничество 1 5.01.2024, 23:15

Владимир Зеленский

Обращение.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности о зерновом коридоре и обмене пленными, захваченными Россией. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

«Очень содержательный разговор. Как всегда, каждый день этой недели мы используем для активизации нашей международной работы, чтобы этот год уже с первых недель начал давать результаты. Я поблагодарил президента Эрдогана за достигнутый уровень нашего сотрудничества во многих сферах, в том числе в оборонной. У нас есть общие проекты – уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов», – рассказал он.

По его словам, во многом от украинско-турецкого сотрудничества зависит безопасность в Черном море и глобально – продовольственная безопасность.

Зеленский поблагодарил Эрдогана и всю Турцию за поддержку работы по морскому экспортному коридору из Украины. С начала его функционирования уже проведено более 14 млн тонн грузов – это почти 500 судов, отметил президент.

«Очень важный результат – и экономический, и относительно безопасности, геополитический. Мы демонстрируем, что можем возвращать безопасность нашему региону при всех имеющихся угрозах. Видим, как сила нашего партнерства придает силы всему нашему региону», – пояснил президент Украины.

Кроме этого, лидеры обсудили работу по формуле мира – Зеленский проинформировал о подготовке новой встречи на уровне советников, которая состоится в швейцарском Давосе в январе.

Зеленский отметил, что пригласил на встречу турецкого представителя – и получил подтверждение.

«И каждая страна своим участием в совместной работе – сейчас работой советников, впоследствии лидеров – будет демонстрировать, насколько важно, чтобы международное право заработало. Заработало на сто процентов. Начиная от Устава ООН, заканчивая всеми другими нормами, гарантирующими уважение нациям и территориальную целостность государствам», – заметил украинский лидер.

Президенты обсудили пункт формулы мира о возвращении всех пленных и депортированных. Речь идет о возвращении украинских детей, похищенных россиянами, возвращении пленных и тех, против кого РФ ведет репрессии на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму, пояснил президент.

«Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех других – взрослых и детей, воинов и гражданских, которых содержат в российской неволе», – подытожил Зеленский.

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