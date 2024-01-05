Латвия сделает публичным список компаний, которые сотрудничают с Беларусью и РФ 1 5.01.2024, 23:27

Об этом заявил министр экономики Латвии.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян) заявил, что в ближайшее время список компаний, сотрудничающих с Россией и Беларусью, будет обнародован, однако пока не называет конкретную дату. Об этом министр сказал в интервью информационному агентству LETA.

«Это правовая проблема, решение которой сейчас ищется», - так описал нынешнюю ситуацию Виктор Валайнис: «Предприятия, которые сейчас дают Центральному статистическому управлению (ЦСУ) данные, полагаются на то, что статистическое управление эти данные использует только для статистических нужд. Мы не можем оказаться в ситуации, когда предприятия откажутся предоставлять эти данные. ЦСУ важно получать данные, чтобы мы видели, что происходит в стране. Эту правовую среду необходимо сделать понятной».

«Я верю, что мы придем к публикации этого списка в ближайшее время. Я не хотел бы называть конкретную дату, но это произойдет в ближайшее время, потому что мы держим этот вопрос в качестве приоритетного и видим, как его можно было бы решить», - заверил министр экономики.

В целом Виктор Валайнис негативно оценивает ситуацию, сложившуюся в сфере торговли с Россией и Беларусью.

«Я целом я оцениваю это плохо. По моему мнению, Европейский Союз должен быть более сплоченным и резким в вопросе санкций», - подчеркнул Валайнис: «Конечно, как министр экономики я также вижу, что компании ведут бизнес в России. Мы сейчас работаем над тем, чтобы помочь этим компаниям открыть новые рынки на Западе. Мы создаем инструменты для того, чтобы они шли на Запад, развивались, ездили на выставки, переквалифицировались. Эти предприятия также показывают хорошие результаты. Недавно, например, была встреча с компанией Grindeks, которая имела очень большую долю рынка именно в России. Сейчас они открыли представительства во всех странах-членах Европейского Союза и значительно сократили присутствие в России. Мы говорим с этими предприятиями о том, как они могут развиваться и сокращать свою долю рынка в России».

В то же время Валайнис подчеркнул, что солидарен с позицией министра земледелия Арманда Краузе (СЗК) в вопросе экспорта российского зерна.

«Нам в этом деле нужно быть громче. Если мы принимаем локальные решения, то они не достигают своей цели – остановить российский экспорт в ЕС. То же самое зерно затем проходит мимо нас на корабле, идет в Польшу или Францию, переупаковывается и возвращается уже как польское зерно», - пояснил министр. По его словам, тут необходима единая позиция в Европе, иначе цель достигнута не будет.

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