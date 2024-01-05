В Windows 11 появятся голосовые команды, настраиваемые под себя 2 5.01.2024, 23:41

Помогут сэкономить время.

В новой сборке Windows 11 дебютировала функция, позволяющая создавать собственные голосовые команды для автоматического выполнения одного или нескольких действий, передает «Новое время».

Новые голосовые команды работают как клавиши быстрого доступа. Для использования необходимо создать заранее персонализированную команду, закрепив за определенным словом или фразой определенное действие или последовательность действий.

«Создавать команды, которые соответствуют одному действию, например открытию URL-адреса, или серии действий, выполняемых последовательно, легко. Чтобы начать, скажите „what can I say“ [пользуясь голосовым доступом] и нажмите на вкладку „Голосовые ярлыки“ на левой панели. Или воспользуйтесь командой „show voice shortcuts“, чтобы напрямую открыть страницу с голосовыми ярлыками. Затем нажмите кнопку „Создать команду“, чтобы начать процесс», — объясняют в блоге Microsoft.

Сейчас функцией могут воспользоваться юзеры сборки Windows 11 26020 (открыта для участников программы Windows Insider), которые настроили голосовой доступ на английском языке.

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