В Данию прилетели норвежские F-16 для обучения украинских летчиков

В Данию прилетели норвежские F-16 для обучения украинских летчиков1
- 5.01.2024, 23:56
Детали.
В пятницу, 5 января, в Данию прилетели два истребителя F-16, которые Норвегия передала для обучения украинских пилотов.
Об этом сообщили Вооруженные силы Норвегии в X.
Приземление норвежских F-16 в Дании «стало важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины», говорится в сообщении.
«После более 40 лет эксплуатации эти самолеты будут тренировать украинских военнослужащих, усиливая нашу преданность делу обороны Украины», — добавили в норвежских Вооруженных силах.
22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что правительство его страны решило начать подготовку к отправке Украине первых 18 истребителей F-16.
Однако представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина еще не получила западных истребителей F-16.