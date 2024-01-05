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В Данию прилетели норвежские F-16 для обучения украинских летчиков

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  • 5.01.2024, 23:56
В Данию прилетели норвежские F-16 для обучения украинских летчиков

Детали.

В пятницу, 5 января, в Данию прилетели два истребителя F-16, которые Норвегия передала для обучения украинских пилотов.

Об этом сообщили Вооруженные силы Норвегии в X.

Приземление норвежских F-16 в Дании «стало важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины», говорится в сообщении.

«После более 40 лет эксплуатации эти самолеты будут тренировать украинских военнослужащих, усиливая нашу преданность делу обороны Украины», — добавили в норвежских Вооруженных силах.

22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что правительство его страны решило начать подготовку к отправке Украине первых 18 истребителей F-16.

Однако представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина еще не получила западных истребителей F-16.

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